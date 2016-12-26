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Постер к 1-му сезону сериала Сказки Серого Волка
Киноафиша Сериалы Сказки Серого Волка Сезоны Сезон 1

Revolting Rhymes 6+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 26 декабря 2016
Год выпуска 2016
Количество серий 2
Продолжительность сезона 60 минут
О чем 1-й сезон сериала «Сказки Серого Волка»

В 1-м сезоне сериала «Сказки Серого Волка» прекрасная Белоснежка спасается в лесу в обществе семи добродушных гномов после того, как коварная Мачеха решает сжить ее со свету. Тем временем маленькая девочка по имени Красная Шапочка отправляется с корзинкой пирожков к своей бабушке через лес. Мальчишка Джек выменивает на рынке волшебное бобовое зернышко, которое приводит его в замок Великана. А скромная падчерица Золушка решается поехать на бал, несмотря на запрет старших сестер. Думаете, что знаете завершение всех этих сказок? Тогда послушайте другую версию, рассказанную с точки зрения Серого Волка – очевидца всех этих событий…

Список серий 1-го сезона сериала «Сказки Серого Волка» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
26 декабря 2016
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
27 декабря 2016
График выхода всех сериалов
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