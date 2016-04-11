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Постер к 1-му сезону сериала Бедные люди
Киноафиша Сериалы Бедные люди Сезоны Сезон 1

Bednye lyudi 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 11 апреля 2016
Год выпуска 2016
Количество серий 17
Продолжительность сезона 7 часов 5 минут
О чем 1-й сезон сериала «Бедные люди»

В 1-м сезоне сериала «Бедные люди» в центре событий оказывается интеллигентный парень Вениамин. У него совсем нет денег, зато есть хорошее филологическое образование, литературный талант и большие амбиции. Покинув отчий дом, он снимает комнатушку в шумной петербургской коммунальной квартире с целым набором колоритных соседей. Здесь обитает и молодая суррогатная мать, сомневающаяся в своем решении отдать ребенка, и стриптизерша, выступающая «в русском народном стиле», и драгдилер с любимой комнатной собачкой. Но еще больше Веню удивляет его первый работодатель – Ольга Бузова, которая хочет, чтобы он написал за нее автобиографию.

Список серий 1-го сезона сериала «Бедные люди» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 01
Сезон 1 Серия 1
11 апреля 2016
Серия 02
Сезон 1 Серия 2
12 апреля 2016
Серия 03
Сезон 1 Серия 3
13 апреля 2016
Серия 04
Сезон 1 Серия 4
14 апреля 2016
Серия 05
Сезон 1 Серия 5
18 апреля 2016
Серия 06
Сезон 1 Серия 6
19 апреля 2016
Серия 07
Сезон 1 Серия 7
20 апреля 2016
Серия 08
Сезон 1 Серия 8
21 апреля 2016
Серия 09
Сезон 1 Серия 9
25 апреля 2016
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
26 апреля 2016
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
27 апреля 2016
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
28 апреля 2016
Серия 13
Сезон 1 Серия 13
4 мая 2016
Серия 14
Сезон 1 Серия 14
5 мая 2016
Серия 15
Сезон 1 Серия 15
10 мая 2016
Серия 16
Сезон 1 Серия 16
11 мая 2016
Серия 17
Сезон 1 Серия 17
12 мая 2016
График выхода всех сериалов
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