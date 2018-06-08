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Постер к 3-му сезону телешоу Сердца за любовь
Киноафиша Сериалы Сердца за любовь Сезоны Сезон 3

Serdca za lyubov 16+
Название Сезон 3
Премьера сезона 8 июня 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 40
Продолжительность сезона 20 часов 40 минут
О чем 3-й сезон телешоу «Сердца за любовь»

В 3-м сезоне шоу «Сердца за любовь» правила остаются неизменными, а программа становится только интереснее. Яркие героини ищут тех, кого смогут назвать своими избранниками. У каждой из пяти девушек есть ограниченный запас баллов, которые можно потратить на знакомство с таинственным мужчиной. Об участнике известно очень мало – лишь пара фраз, которые он решил рассказать о себе. После выхода на сцену он должен постараться разжечь огонь в женских сердцах, а иначе рискует остаться без пары. Любая девушка может пойти ва-банк и отдать все свои баллы, чтобы уйти вместе с молодым человеком.

Список серий телешоу Сердца за любовь График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Выпуск 81
Сезон 3 Серия 1
8 июня 2018
Выпуск 82
Сезон 3 Серия 2
8 июня 2018
Выпуск 83
Сезон 3 Серия 3
8 июня 2018
Выпуск 84
Сезон 3 Серия 4
8 июня 2018
выпуск 85
Сезон 3 Серия 5
15 июня 2018
Выпуск 86
Сезон 3 Серия 6
15 июня 2018
Выпуск 87
Сезон 3 Серия 7
15 июня 2018
Выпуск 88
Сезон 3 Серия 8
15 июня 2018
выпуск 89
Сезон 3 Серия 9
23 июня 2018
Выпуск 90
Сезон 3 Серия 10
23 июня 2018
Выпуск 91
Сезон 3 Серия 11
29 июня 2018
Выпуск 92
Сезон 3 Серия 12
29 июня 2018
Выпуск 93
Сезон 3 Серия 13
29 июня 2018
Выпуск 94
Сезон 3 Серия 14
29 июня 2018
Выпуск 95
Сезон 3 Серия 15
6 июля 2018
Выпуск 96
Сезон 3 Серия 16
6 июля 2018
Выпуск 97
Сезон 3 Серия 17
6 июля 2018
Выпуск 98
Сезон 3 Серия 18
6 июля 2018
выпуск 99
Сезон 3 Серия 19
13 июля 2018
Выпуск 100
Сезон 3 Серия 20
13 июля 2018
Выпуск 101
Сезон 3 Серия 21
13 июля 2018
Выпуск 102
Сезон 3 Серия 22
13 июля 2018
Выпуск 103
Сезон 3 Серия 23
20 июля 2018
Выпуск 104
Сезон 3 Серия 24
20 июля 2018
Выпуск 105
Сезон 3 Серия 25
20 июля 2018
Выпуск 106
Сезон 3 Серия 26
20 июля 2018
Выпуск 107
Сезон 3 Серия 27
27 июля 2018
Выпуск 108
Сезон 3 Серия 28
27 июля 2018
Выпуск 109
Сезон 3 Серия 29
27 июля 2018
Выпуск 110
Сезон 3 Серия 30
27 июля 2018
Выпуск 111
Сезон 3 Серия 31
3 августа 2018
Выпуск 112
Сезон 3 Серия 32
3 августа 2018
Выпуск 113
Сезон 3 Серия 33
3 августа 2018
Выпуск 114
Сезон 3 Серия 34
3 августа 2018
Выпуск 115
Сезон 3 Серия 35
10 августа 2018
Выпуск 116
Сезон 3 Серия 36
10 августа 2018
Выпуск 117
Сезон 3 Серия 37
10 августа 2018
Выпуск 118
Сезон 3 Серия 38
10 августа 2018
Выпуск 119
Сезон 3 Серия 39
10 августа 2018
Выпуск 120
Сезон 3 Серия 40
10 августа 2018
График выхода всех сериалов
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