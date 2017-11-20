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Постер к 2-му сезону телешоу Сердца за любовь
Киноафиша Сериалы Сердца за любовь Сезоны Сезон 2

Serdca za lyubov 16+
Название Сезон 2
Премьера сезона 20 ноября 2017
Год выпуска 2017
Количество серий 40
Продолжительность сезона 20 часов 40 минут
О чем 2-й сезон телешоу «Сердца за любовь»

Во 2-м сезоне шоу «Сердца за любовь» самые разные девушки продолжают выбирать себе женихов необычным способом. Они вслепую делают ставки, используя для этого ограниченное количество баллов. Из того, что известно об участнике, – только короткое описание увлечений и жизненных взглядов. После того как мужчина предстанет перед публикой, он должен очаровать хоть кого-нибудь или уйти. Дамы сами вправе выбирать себе, кто в их вкусе, отдавая свои очки. Но если они исчерпают баллы, то покинут шоу в одиночестве. Правила суровы для представителей всех полов, однако этот проект – реальный шанс найти любовь.

Список серий телешоу Сердца за любовь График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Выпуск 41
Сезон 2 Серия 1
20 ноября 2017
Выпуск 42
Сезон 2 Серия 2
21 ноября 2017
Выпуск 43
Сезон 2 Серия 3
22 ноября 2017
Выпуск 44
Сезон 2 Серия 4
23 ноября 2017
Выпуск 45
Сезон 2 Серия 5
27 ноября 2017
Выпуск 46
Сезон 2 Серия 6
28 ноября 2017
Выпуск 47
Сезон 2 Серия 7
29 ноября 2017
Выпуск 48
Сезон 2 Серия 8
30 ноября 2017
Выпуск 49
Сезон 2 Серия 9
4 декабря 2017
Выпуск 50
Сезон 2 Серия 10
5 декабря 2017
Выпуск 51
Сезон 2 Серия 11
6 декабря 2017
Выпуск 52
Сезон 2 Серия 12
7 декабря 2017
Выпуск 53
Сезон 2 Серия 13
11 декабря 2017
Выпуск 54
Сезон 2 Серия 14
12 декабря 2017
Выпуск 55
Сезон 2 Серия 15
13 декабря 2017
Выпуск 56
Сезон 2 Серия 16
14 декабря 2017
Выпуск 57
Сезон 2 Серия 17
18 декабря 2017
Выпуск 58
Сезон 2 Серия 18
19 декабря 2017
Выпуск 59
Сезон 2 Серия 19
20 декабря 2017
Выпуск 60
Сезон 2 Серия 20
21 декабря 2017
Выпуск 61
Сезон 2 Серия 21
25 декабря 2017
Выпуск 62
Сезон 2 Серия 22
26 декабря 2017
Выпуск 63
Сезон 2 Серия 23
27 декабря 2017
Выпуск 64
Сезон 2 Серия 24
28 декабря 2017
Выпуск 65
Сезон 2 Серия 25
8 января 2018
Выпуск 66
Сезон 2 Серия 26
9 января 2018
Выпуск 67
Сезон 2 Серия 27
10 января 2018
Выпуск 68
Сезон 2 Серия 28
11 января 2018
Выпуск 69
Сезон 2 Серия 29
15 января 2018
Выпуск 70
Сезон 2 Серия 30
16 января 2018
Выпуск 71
Сезон 2 Серия 31
17 января 2018
Выпуск 72
Сезон 2 Серия 32
18 января 2018
Выпуск 73
Сезон 2 Серия 33
22 января 2018
Выпуск 74
Сезон 2 Серия 34
23 января 2018
Выпуск 75
Сезон 2 Серия 35
24 января 2018
Выпуск 76
Сезон 2 Серия 36
25 января 2018
Выпуск 77
Сезон 2 Серия 37
29 января 2018
Выпуск 78
Сезон 2 Серия 38
30 января 2018
Выпуск 79
Сезон 2 Серия 39
31 января 2018
Выпуск 80
Сезон 2 Серия 40
1 февраля 2018
График выхода всех сериалов
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