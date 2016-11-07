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Постер к 1-му сезону телешоу Сердца за любовь
Киноафиша Сериалы Сердца за любовь Сезоны Сезон 1

Serdca za lyubov 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 7 ноября 2016
Год выпуска 2016
Количество серий 40
Продолжительность сезона 20 часов 40 минут
О чем 1-й сезон телешоу «Сердца за любовь»

В 1-м сезоне шоу «Сердца за любовь» появятся пять разных девушек в каждом выпуске. Они умны и обаятельны, а еще ищут себе вторую половинку, дуэт с которой подчеркнет их достоинства. У каждой из них есть определенное количество очков, которые они могут потратить на то, чтобы в студии появился мужчина. Единственный нюанс заключается в том, что об игроке они знают всего лишь короткие фразы, оставленные им в анкете. Если девушки выберут его по описанию, у парня будет совсем немного времени, чтобы раскрыть себя с лучшей стороны. В студии кипят нешуточные страсти, иногда дело доходит даже до скандалов.

Список серий телешоу Сердца за любовь График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Выпуск 1
Сезон 1 Серия 1
7 ноября 2016
Выпуск 2
Сезон 1 Серия 2
7 ноября 2016
Выпуск 3
Сезон 1 Серия 3
8 ноября 2016
Выпуск 4
Сезон 1 Серия 4
8 ноября 2016
Выпуск 5
Сезон 1 Серия 5
9 ноября 2016
Выпуск 6
Сезон 1 Серия 6
9 ноября 2016
Выпуск 7
Сезон 1 Серия 7
10 ноября 2016
Выпуск 8
Сезон 1 Серия 8
10 ноября 2016
Выпуск 9
Сезон 1 Серия 9
14 ноября 2016
Выпуск 10
Сезон 1 Серия 10
14 ноября 2016
Выпуск 11
Сезон 1 Серия 11
15 ноября 2016
Выпуск 12
Сезон 1 Серия 12
15 ноября 2016
Выпуск 13
Сезон 1 Серия 13
16 ноября 2016
Выпуск 14
Сезон 1 Серия 14
16 ноября 2016
Выпуск 15
Сезон 1 Серия 15
17 ноября 2016
Выпуск 16
Сезон 1 Серия 16
17 ноября 2016
Выпуск 17
Сезон 1 Серия 17
21 ноября 2016
Выпуск 18
Сезон 1 Серия 18
21 ноября 2016
Выпуск 19
Сезон 1 Серия 19
22 ноября 2016
Выпуск 20
Сезон 1 Серия 20
22 ноября 2016
Выпуск 21
Сезон 1 Серия 21
23 ноября 2016
Выпуск 22
Сезон 1 Серия 22
23 ноября 2016
Выпуск 23
Сезон 1 Серия 23
24 ноября 2016
Выпуск 24
Сезон 1 Серия 24
24 ноября 2016
Выпуск 25
Сезон 1 Серия 25
28 ноября 2016
Выпуск 26
Сезон 1 Серия 26
28 ноября 2016
Выпуск 27
Сезон 1 Серия 27
29 ноября 2016
Выпуск 28
Сезон 1 Серия 28
29 ноября 2016
Выпуск 29
Сезон 1 Серия 29
30 ноября 2016
Выпуск 30
Сезон 1 Серия 30
30 ноября 2016
Выпуск 31
Сезон 1 Серия 31
1 декабря 2016
Выпуск 32
Сезон 1 Серия 32
1 декабря 2016
Выпуск 33
Сезон 1 Серия 33
5 декабря 2016
Выпуск 34
Сезон 1 Серия 34
5 декабря 2016
Выпуск 35
Сезон 1 Серия 35
6 декабря 2016
Выпуск 36
Сезон 1 Серия 36
6 декабря 2016
Выпуск 37
Сезон 1 Серия 37
7 декабря 2016
Выпуск 38
Сезон 1 Серия 38
7 декабря 2016
Выпуск 39
Сезон 1 Серия 39
8 декабря 2016
Выпуск 40
Сезон 1 Серия 40
8 декабря 2016
График выхода всех сериалов
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