Проект телеканала СТС Love, который объединяет людей. В мире есть серьезная проблема с соотношением мужского и женского населения. Обычно парней на всех не хватает, но шоу «Сердца за любовь» собирается это исправить и предоставить девушкам выбор. У каждой из четырех участниц есть тысяча сердец, с которыми они должны попрощаться при выборе парня. Мужчины сами назначают свою цену. Однако они скрываются за ширмой, а широкая публика знает о них только то, что они сами предпочли указать в анкете. После того как ставки будут сделаны, у парней появится всего полминуты, чтобы произвести впечатление на прекрасный пол.