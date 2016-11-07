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Постер телешоу Сердца за любовь
Постер телешоу Сердца за любовь
Постер телешоу Сердца за любовь
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Киноафиша Сериалы Сердца за любовь

Сердца за любовь (2016 - …)

Serdca za lyubov 18+
Год выпуска 2016
Страна Россия
Всего сезонов 5 сезонов
Эпизод длится 31 минута
Телеканал СТС Love
Продолжительность телешоу 80 часов 36 минут

О чем телешоу

Проект телеканала СТС Love, который объединяет людей. В мире есть серьезная проблема с соотношением мужского и женского населения. Обычно парней на всех не хватает, но шоу «Сердца за любовь» собирается это исправить и предоставить девушкам выбор. У каждой из четырех участниц есть тысяча сердец, с которыми они должны попрощаться при выборе парня. Мужчины сами назначают свою цену. Однако они скрываются за ширмой, а широкая публика знает о них только то, что они сами предпочли указать в анкете. После того как ставки будут сделаны, у парней появится всего полминуты, чтобы произвести впечатление на прекрасный пол.

В ролях Персонажи
Все актеры и съемочная группа

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Сезоны
Сердца за любовь - Сезон 1 Сезон 1
2016, 40 эпизодов
 
Сердца за любовь - Сезон 2 Сезон 2
2017, 40 эпизодов
 
Сердца за любовь - Сезон 3 Сезон 3
2018, 40 эпизодов
 
Сердца за любовь - Сезон 4 Сезон 4
2022, 20 эпизодов
 
Сердца за любовь - Сезон 5 Сезон 5
2025, 16 эпизодов
 
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