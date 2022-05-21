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Постер к 4-му сезону телешоу Сердца за любовь
Киноафиша Сериалы Сердца за любовь Сезоны Сезон 4

Serdca za lyubov 16+
Название Сезон 4
Премьера сезона 21 мая 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 20
Продолжительность сезона 10 часов 20 минут
О чем 4-й сезон телешоу «Сердца за любовь»

В 4-м сезоне шоу «Сердца за любовь» снова исправляет социальную несправедливость. Статистика гласит, что на десять девушек приходится девять парней. Как же быть женщинам, если конкуренция так велика? СТС Love постарается изменить ситуацию. В студии программы появятся пять представительниц прекрасного пола, которые ищут свою любовь. Им будет предложено выбрать кандидата по его описанию. На шоу царит непринужденная обстановка, а в этом сезоне происходящее комментируют популярные блогеры. В программе также будут не совсем обычные выпуски. Например, в одну из серий будут приглашены участницы в зрелом возрасте.

Список серий телешоу Сердца за любовь График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Выпуск 121
Сезон 4 Серия 1
21 мая 2022
Выпуск 122
Сезон 4 Серия 2
22 мая 2022
Выпуск 123
Сезон 4 Серия 3
28 мая 2022
Выпуск 124
Сезон 4 Серия 4
29 мая 2022
Выпуск 125
Сезон 4 Серия 5
4 июня 2022
Выпуск 126
Сезон 4 Серия 6
5 июня 2022
Выпуск 127
Сезон 4 Серия 7
11 июня 2022
Выпуск 128
Сезон 4 Серия 8
12 июня 2022
Выпуск 129
Сезон 4 Серия 9
18 июня 2022
Выпуск 130
Сезон 4 Серия 10
19 июня 2022
Выпуск 131
Сезон 4 Серия 11
25 июня 2022
Выпуск 132
Сезон 4 Серия 12
26 июня 2022
Выпуск 133
Сезон 4 Серия 13
2 июля 2022
Выпуск 134
Сезон 4 Серия 14
3 июля 2022
Выпуск 135
Сезон 4 Серия 15
9 июля 2022
Выпуск 136
Сезон 4 Серия 16
10 июля 2022
Выпуск 137
Сезон 4 Серия 17
16 июля 2022
Выпуск 138
Сезон 4 Серия 18
17 июля 2022
Выпуск 139
Сезон 4 Серия 19
23 июля 2022
Выпуск 140
Сезон 4 Серия 20
24 июля 2022
График выхода всех сериалов
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