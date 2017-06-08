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Постер к 1-му сезону сериала Модель счастливой жизни
Киноафиша Сериалы Модель счастливой жизни Сезоны Сезон 1

Model schastlivoj zhizni 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 8 июня 2017
Год выпуска 2017
Количество серий 2
Продолжительность сезона 1 час 40 минут
О чем 1-й сезон сериала «Модель счастливой жизни»

В 1-м сезоне сериала «Модель счастливой жизни» Ира Горохова работает в большой организации и чувствует, что ее жизнь удалась. В свои 32 года она добилась больших высот, зарекомендовала себя как талантливый специалист. Но все меняется после случайной встречи с бывшим возлюбленным. Когда-то Ира собиралась за него замуж, но в последний момент их отношения распались, и она уехала в Москву. Минута общения с ним меняет ее представление о счастье. Ира понимает, что жизнь женщины невозможна без любви. Выяснив, что он похоронил жену несколько лет назад, она бросает работу и возвращается в родной городок, чтобы вернуть расположение любимого мужчины.

Список серий 1-го сезона сериала «Модель счастливой жизни» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
8 июня 2017
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
8 июня 2017
График выхода всех сериалов
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