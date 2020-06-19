Игра под названием «Пол – это лава!» получила широкое распространение на детских площадках. Однако шоу от Netflix исправит это, предложив поучаствовать в развлечении взрослым людям. В каждом выпуске принимает участие команда, состоящая из совершенно непохожих друг на друга игроков. Она попадает в необычно оформленную комнату, наполненную разными предметами, а по полу разлита лава. Конкурсантам ни в коем случае нельзя опускаться вниз, ведь в таком случае все закончится. Им предстоит преодолевать препятствия, прыгать и проявлять не только свои физические способности, но и смекалку.