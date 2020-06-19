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Постер телешоу Пол – это лава!
Постер телешоу Пол – это лава!
Постер телешоу Пол – это лава!
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 5.4
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3 постера
Киноафиша Сериалы Пол – это лава!

Пол – это лава! (2020 - …)

Floor Is Lava 18+
Год выпуска 2020
Страна США
Всего сезонов 3 сезона
Эпизод длится 38 минут
Стрим-сервис Netflix
Продолжительность телешоу 12 часов 40 минут

О чем телешоу

Игра под названием «Пол – это лава!» получила широкое распространение на детских площадках. Однако шоу от Netflix исправит это, предложив поучаствовать в развлечении взрослым людям. В каждом выпуске принимает участие команда, состоящая из совершенно непохожих друг на друга игроков. Она попадает в необычно оформленную комнату, наполненную разными предметами, а по полу разлита лава. Конкурсантам ни в коем случае нельзя опускаться вниз, ведь в таком случае все закончится. Им предстоит преодолевать препятствия, прыгать и проявлять не только свои физические способности, но и смекалку.

Пол – это лава! - трейлер третьего сезона
Пол – это лава!  трейлер третьего сезона
В ролях Персонажи
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг шоу

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5.4 IMDb
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Сезоны
Пол – это лава! - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2020, 10 эпизодов
 
Пол – это лава! - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2022, 5 эпизодов
 
Пол – это лава! - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2022, 5 эпизодов
 
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