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Постер к 1-му сезону телешоу Пол – это лава!
Киноафиша Сериалы Пол – это лава! Сезоны Сезон 1

Floor Is Lava
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 19 июня 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 10
Продолжительность сезона 6 часов 20 минут
О чем 1-й сезон телешоу «Пол – это лава!»

В 1-м сезоне шоу «Пол – это лава!» примут участие любители экстремальных приключений. Им будет предложено сыграть в знаменитую детскую игру, однако в совершенно новом исполнении. Они должны перебраться с одной стороны комнаты на другую, преодолевая различные препятствия, такие как платформы, мебель, балки. Это будут и другие предметы, но необязательно устойчивые. Главная цель – избежать попадания в лаву, которая представляет собой красный краситель, разлитый по полу. Если игрок не справляется с испытанием, то выбывает из шоу. Каждая из комнат для участников своеобразно оформлена: например, одна из них стилизована под планетарий.

Список серий телешоу Пол – это лава! График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Подвал: Уровень 1 The Basement: Level 1
Сезон 1 Серия 1
19 июня 2020
Спальня: Уровень 1 The Bedroom: Level 1
Сезон 1 Серия 2
19 июня 2020
Планетарий: Уровень 1 The Planetarium: Level 1
Сезон 1 Серия 3
19 июня 2020
Кухня: Уровень 1 The Kitchen: Level 1
Сезон 1 Серия 4
19 июня 2020
Исследование: Уровень 1 The Study: Level 1
Сезон 1 Серия 5
19 июня 2020
Кухня: Уровень 2 The Kitchen: Level 2
Сезон 1 Серия 6
19 июня 2020
Планетарий: Уровень 2 The Planetarium: Level 2
Сезон 1 Серия 7
19 июня 2020
Подвал: Уровень 2 The Basement: Level 2
Сезон 1 Серия 8
19 июня 2020
Спальня: Уровень 2 The Bedroom: Level 2
Сезон 1 Серия 9
19 июня 2020
Исследование: Уровень 2 The Study: Level 2
Сезон 1 Серия 10
19 июня 2020
График выхода всех сериалов
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