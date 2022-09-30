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Постер к 3-му сезону телешоу Пол – это лава!
Киноафиша Сериалы Пол – это лава! Сезоны Сезон 3

Floor Is Lava
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 30 сентября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 5
Продолжительность сезона 3 часа 10 минут
О чем 3-й сезон телешоу «Пол – это лава!»

В 3-м сезоне шоу «Пол – это лава!», вышедшем на Netflix, примут участие несколько команд, которым предстоит пройти нелегкое испытание. Они окажутся в помещении, заполненном лавой, касаться которой запрещено правилами. Практически все игровое время конкурсантам придется провести на скользких поверхностях или даже в воздухе, держась за окружающие предметы. Им предстоит много прыгать и стараться сохранять как равновесие, так и самообладание. Несмотря на то что пространства для этого приключения выглядят забавно, они таят в себе немало опасностей. Но участникам есть за что сражаться, ведь на кону денежный приз в размере 10 тысяч долларов.

Список серий телешоу Пол – это лава! График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Все развлечения и игры All Fun and Games
Сезон 3 Серия 1
30 сентября 2022
Лучшие друзья Best Frenemies
Сезон 3 Серия 2
30 сентября 2022
Сдерживание лавы Putting the Lava in Check
Сезон 3 Серия 3
30 сентября 2022
Круизеры, пекари и производители мыльных пузырей Cruisers, Bakers and Bubble Makers
Сезон 3 Серия 4
30 сентября 2022
Детская игра Child`s Play
Сезон 3 Серия 5
30 сентября 2022
График выхода всех сериалов
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