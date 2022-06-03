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Постер к 2-му сезону телешоу Пол – это лава!
Киноафиша Сериалы Пол – это лава! Сезоны Сезон 2

Floor Is Lava
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 3 июня 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 5
Продолжительность сезона 3 часа 10 минут
О чем 2-й сезон телешоу «Пол – это лава!»

Во 2-м сезоне шоу «Пол – это лава!» снова появятся игроки, которые готовы проверить себя на прочность в нестандартном испытании. Будут также и те, кто уже заполнились зрителям по первому сезону проекта. Пять команд, состоящих из представителей разных профессий, попробуют преодолеть множество препятствий, которые расположены внутри комнаты. Все предметы не так просты, как кажутся на первый взгляд, и могут таить в себе опасности. Главная задача – не коснуться пола, который залит красной лавой. Несмотря на то что участникам придется преодолевать действительно сложные препятствия, наблюдать за этим весело и увлекательно.

Список серий телешоу Пол – это лава! График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Возвращение тройняшек Вирзи Return of the Virzi Triplets
Сезон 2 Серия 1
3 июня 2022
Танцоры, балерины и черные пояса Ballers, Ballerinas and Black Belts
Сезон 2 Серия 2
3 июня 2022
Мамы против пап Moms vs Dads
Сезон 2 Серия 3
3 июня 2022
Однажды на вулкане Once Upon a Volcano
Сезон 2 Серия 4
3 июня 2022
Горячее, чем лава Hotter than Lava
Сезон 2 Серия 5
3 июня 2022
График выхода всех сериалов
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