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Постер к 4-му сезону сериала Напарницы: Астрид и Рафаэлла
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Киноафиша Сериалы Напарницы: Астрид и Рафаэлла Сезоны Сезон 4

Astrid et Raphaëlle 18+
Оригинальное название Season 4
Название Сезон 4
Премьера сезона 18 мая 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 8
Продолжительность сезона 8 часов 0 минут
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О чем 4-й сезон сериала «Напарницы: Астрид и Рафаэлла»

В 4-м сезоне сериала «Напарницы: Астрид и Рафаэлла» Рафаэлла Косте вместе со своей напарницей Астрид Нильсен продолжает расследовать загадочные преступления. У одного мужчины неожиданным образом происходит припадок после того, как он накачался запрещенными веществами и неожиданно проявил себя на аукционе. Он бредит. Астрид и Рафаэль отправляются на поиски манускрипта, который может помочь им в этом деле. Женщина, обвиняемая в убийстве своего партнера из общества анонимных алкоголиков, полна решимости доказать свою невиновность. Она обращается к Астрид и Рафаэль, которые готовы сделать все возможное, чтобы ей помочь.

Список серий 4-го сезона сериала «Напарницы: Астрид и Рафаэлла» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Глаз дракона L'Œil du dragon
Сезон 4 Серия 1
18 мая 2023
1000 и одна ночь Les 1001 nuits
Сезон 4 Серия 2
18 мая 2023
30 000 футов 30.000 pieds
Сезон 4 Серия 3
26 мая 2023
Бессмертные Immortel
Сезон 4 Серия 4
26 мая 2023
Жертва безумца Sacrifice du fou
Сезон 4 Серия 5
2 июня 2023
Путешественница во времени La passagère du temps
Сезон 4 Серия 6
2 июня 2023
Л'Анку L'Ankou
Сезон 4 Серия 7
9 июня 2023
Виновный Coupable
Сезон 4 Серия 8
9 июня 2023
График выхода всех сериалов
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