Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Человек ниоткуда" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к 2-му сезону сериала Напарницы: Астрид и Рафаэлла
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667 18+
Смотрите за 1
Киноафиша Сериалы Напарницы: Астрид и Рафаэлла Сезоны Сезон 2

Astrid et Raphaëlle 18+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 21 мая 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 8
Продолжительность сезона 8 часов 0 минут
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667 18+
Смотрите за 1
О чем 2-й сезон сериала «Напарницы: Астрид и Рафаэлла»

Во 2-м сезоне сериала «Напарницы: Астрид и Рафаэлла» сыщицы продолжат распутывать самые сложные случаи, которые преимущественно связаны с убийством ни в чем не повинных людей. Главным героиням предстоит выяснить, кто застрелил адвоката на глазах у множества свидетелей, которые ничего не могут сообщить, а также призвать к ответственности убийцу владельца художественной галереи. Помимо этого, Астрид и Рафаэлла выйдут на след преступника, который лишил жизни сотрудника сверхсекретного объекта, после чего мистическим образом пропал. Это похищение инопланетянами или правда кроется в чем-то другом?

Список серий 2-го сезона сериала «Напарницы: Астрид и Рафаэлла» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Скворец L'étourneau
Сезон 2 Серия 1
21 мая 2021
Иредзуми Irezumi
Сезон 2 Серия 2
21 мая 2021
Парадокс Ферми Le paradoxe de Fermi
Сезон 2 Серия 3
28 мая 2021
Органный пункт Point d'orgue
Сезон 2 Серия 4
28 мая 2021
Цирцея Circé
Сезон 2 Серия 5
4 июня 2021
Голем Golem
Сезон 2 Серия 6
4 июня 2021
Книга Le livre
Сезон 2 Серия 7
11 июня 2021
Под стражей в полиции En garde à vue
Сезон 2 Серия 8
11 июня 2021
График выхода всех сериалов
Related video
Советский Ален Делон и любимец женщин: почему Арамиса никто не звал в кино
Патологоанатом из «Следа» снялась без халата и бюстгальтера: уберите мужчин от экранов
Над чудаком Гнездиловым потешался каждый: измените мнение, узнав его диагноз
Как кошка с собакой: Гайдай сделал этого актера звездой, а потом всю жизнь ненавидел
Был звездой, а стал таксистом: красавец из «Карнавальной ночи» попал в психушку и потерял все
От вида 17-летней внучки Маслякова люди невольно скривились: внимание на огромные губы
Взрослые боялись больше детей: этот советский мультик пугает до чертиков
Ни морщин, ни бороды: вы точно не видели старика Хоттабыча таким (фото)
Загримировали так, что родные не узнали: кто годами скрывался за образом Высоцкого
Мужчины этих знаков Зодиака никогда не прощают обиды: самые злопамятные
Тест: сделайте уборку и узнайте, какой вы на самом деле человек
Самую первую серию «Ну, погоди!» видел 1 человек из 10 тысяч: вот что не понравилось цензорам
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше