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Киноафиша Сериалы Напарницы: Астрид и Рафаэлла Сезоны

Напарницы: Астрид и Рафаэлла, список сезонов

Astrid et Raphaëlle 18+
Год выпуска 2019
Страна Франция/Бельгия/Швейцария
Эпизод длится 60 минут
Телеканал France 2
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667 18+
Смотрите за 1
Список сезонов сериала «Напарницы: Астрид и Рафаэлла»
Напарницы: Астрид и Рафаэлла - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
8 эпизодов 13 марта 2020 - 24 апреля 2020
 
Напарницы: Астрид и Рафаэлла - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
8 эпизодов 21 мая 2021 - 11 июня 2021
 
Напарницы: Астрид и Рафаэлла - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
8 эпизодов 26 августа 2022 - 23 сентября 2022
 
Напарницы: Астрид и Рафаэлла - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
8 эпизодов 18 мая 2023 - 9 июня 2023
 
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