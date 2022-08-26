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Постер к 3-му сезону сериала Напарницы: Астрид и Рафаэлла
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Киноафиша Сериалы Напарницы: Астрид и Рафаэлла Сезоны Сезон 3

Astrid et Raphaëlle 18+
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 26 августа 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 8
Продолжительность сезона 8 часов 0 минут
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О чем 3-й сезон сериала «Напарницы: Астрид и Рафаэлла»

В 3-м сезоне сериала «Напарницы: Астрид и Рафаэлла» гибель парня наводит двух следователей на след, связанный с одной удивительной мелодией. Молодая мать, которая только что родила, обнаружена мертвой. Ее ребенок таинственно пропал. По всей видимости, на месте происшествия проводили странные ритуалы и дело как-то связано с колдовством. Следующее расследование, которым занимаются Астрид и Рафаэлла, связано с гибелью одного из сотрудников высокотехнологичной компании. Этот ортодоксальный еврей мог стать жертвой Голема – мифического глиняного существа, который подчиняется приказам своего создателя.

Список серий 3-го сезона сериала «Напарницы: Астрид и Рафаэлла» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Общий план Plan global
Сезон 3 Серия 1
26 августа 2022
Помни о смерти Memento mori
Сезон 3 Серия 2
26 августа 2022
Уроженцы Natifs
Сезон 3 Серия 3
2 сентября 2022
Открытая спальня La chambre ouverte
Сезон 3 Серия 4
2 сентября 2022
Свидетель Témoin
Сезон 3 Серия 5
9 сентября 2022
Золотая кровь Sang d'or
Сезон 3 Серия 6
9 сентября 2022
Цветы зла Les fleurs du mal
Сезон 3 Серия 7
16 сентября 2022
Подземка En souterrain
Сезон 3 Серия 8
23 сентября 2022
График выхода всех сериалов
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