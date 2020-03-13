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Постер к 1-му сезону сериала Напарницы: Астрид и Рафаэлла
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Киноафиша Сериалы Напарницы: Астрид и Рафаэлла Сезоны Сезон 1

Astrid et Raphaëlle 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 13 марта 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 8
Продолжительность сезона 8 часов 0 минут
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Смотрите за 1
О чем 1-й сезон сериала «Напарницы: Астрид и Рафаэлла»

В 1-м сезоне сериала «Напарницы: Астрид и Рафаэлла» капитан полиции Рафаэлла Косте приходит в архив в поисках информации и знакомится с коллегой, которую зовут Астрид Нильсен. Эта девушка имеет уникальную память, чем не может похвастаться сама Рафаэлла. Зато у Косте прекрасная интуиция, и она привыкла ей верить. Женщины становятся напарницами и вместе занимаются расследованием преступлений. Вдвоем им предстоит столкнуться с настоящей опасностью. Знаменитый юрист лишился чувств посреди судебного заседания. Врачи установили, что он скончался от страха. Астрид и Рафаэлла попадают в загадочный дом, который наводняют призраки.

Список серий 1-го сезона сериала «Напарницы: Астрид и Рафаэлла» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Преследование. Часть 1 Hantise (1)
Сезон 1 Серия 1
13 марта 2020
Преследование. Часть 2 Hantise (2)
Сезон 1 Серия 2
13 марта 2020
Недостающее звено Chaînon manquant
Сезон 1 Серия 3
20 марта 2020
Закрытый номер Chambre close
Сезон 1 Серия 4
27 марта 2020
Фулканелли Fulcanelli
Сезон 1 Серия 5
3 апреля 2020
Человек, которого не было L'homme qui n'existait pas
Сезон 1 Серия 6
10 апреля 2020
Человек, которого не существовало La Mort et Compagnie
Сезон 1 Серия 7
17 апреля 2020
Невидимка Invisible
Сезон 1 Серия 8
24 апреля 2020
График выхода всех сериалов
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