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Постер к 4-му сезону сериала Отряд «Антитеррор»
Киноафиша Сериалы Отряд «Антитеррор» Сезоны Сезон 4

The Unit 16+
Оригинальное название Season 4
Название Сезон 4
Премьера сезона 28 сентября 2008
Год выпуска 2008
Количество серий 22
Продолжительность сезона 15 часов 46 минут
О чем 4-й сезон сериала «Отряд «Антитеррор» »

В 4-м сезоне сериала «Отряд «Антитеррор» команда отправляется домой после пятимесячной миссии, но вскоре их вновь вызывают на службу. Становится известно, что вице-президент убит, а избранный президент переживает нападение на свой кортеж. Затем члены команды пытаются добыть плутоний в Косово. Джонас сталкивается с этической дилеммой, когда использует секс-рабыню для сбора информации. На новой базе подразделения Тиффи и Эбби сталкиваются с неожиданными проблемами. Вернувшись домой, женщины проводят собственную операцию после того, как оплошность Лисси заставляет директора считать, что она может представлять угрозу.

Список серий 4-го сезона сериала «Отряд «Антитеррор» » График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Жертва Sacrifice
Сезон 4 Серия 1
28 сентября 2008
Внезапный полет Sudden Flight
Сезон 4 Серия 2
5 октября 2008
Секс-торговля Sex Trade
Сезон 4 Серия 3
12 октября 2008
Проводник The Conduit
Сезон 4 Серия 4
19 октября 2008
Уроки танцев Dancing Lessons
Сезон 4 Серия 5
26 октября 2008
Инквизиция Inquisition
Сезон 4 Серия 6
2 ноября 2008
В ад: Часть первая Into Hell, Part 1
Сезон 4 Серия 7
9 ноября 2008
В ад: Часть вторая Into Hell, Part 2
Сезон 4 Серия 8
16 ноября 2008
Теневые всадники Shadow Riders
Сезон 4 Серия 9
23 ноября 2008
Введены в заблуждение и Заблуждающийся Mislead and Misguided
Сезон 4 Серия 10
30 ноября 2008
Выкидной нож Switchblade
Сезон 4 Серия 11
21 декабря 2008
Бэд Бит Bad Beat
Сезон 4 Серия 12
4 января 2009
Копье Судьбы The Spear of Destiny
Сезон 4 Серия 13
11 января 2009
Последний нацист The Last Nazi
Сезон 4 Серия 14
15 февраля 2009
Герой Hero
Сезон 4 Серия 15
8 марта 2009
Холм 60 Hill 60
Сезон 4 Серия 16
15 марта 2009
Плоть и кровь Flesh & Blood
Сезон 4 Серия 17
22 марта 2009
Лучшие продуманные планы Best Laid Plans
Сезон 4 Серия 18
29 марта 2009
Хлыст Whiplash
Сезон 4 Серия 19
12 апреля 2009
Теория хаоса Chaos Theory
Сезон 4 Серия 20
26 апреля 2009
Финал Endgame
Сезон 4 Серия 21
3 мая 2009
Неизвестный солдат Unknown Soldier
Сезон 4 Серия 22
10 мая 2009
График выхода всех сериалов
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