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Постер к 3-му сезону сериала Отряд «Антитеррор»
Киноафиша Сериалы Отряд «Антитеррор» Сезоны Сезон 3

The Unit 16+
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 25 сентября 2007
Год выпуска 2007
Количество серий 11
Продолжительность сезона 7 часов 53 минуты
О чем 3-й сезон сериала «Отряд «Антитеррор» »

В 3-м сезоне сериала «Отряд «Антитеррор» члены команды изо всех сил пытаются разобраться с проблемами в подразделении. Некоторые участники отряда отправляются на допрос, другие находятся на континенте в Панаме. Полковник Райан делает неприятное открытие. Биологическое оружие оказывается украдено, и команду отправляют за ним. Задача усложняется, когда газ поднимается в воздух, и пилот падает замертво. Бобу, Уильямсу и Грею поручено спасти группу сотрудников посольства и их семей, подвергшихся нападению в Абиджане. Джонас проверяет свою дочь, которая хочет поступить на службу.

Список серий 3-го сезона сериала «Отряд «Антитеррор» » График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Пандемониум: Часть 1 Pandemonium, Part 1
Сезон 3 Серия 1
25 сентября 2007
Пандемониум: Часть вторая Pandemonium, Part 2
Сезон 3 Серия 2
2 октября 2007
Всегда целуй их на прощание Always Kiss Them Goodbye
Сезон 3 Серия 3
9 октября 2007
Каждый ваш шаг Every Step You Take
Сезон 3 Серия 4
16 октября 2007
Наизнанку Inside Out
Сезон 3 Серия 5
23 октября 2007
Депутаты M.Ps
Сезон 3 Серия 6
30 октября 2007
Пять Братьев Five Brothers
Сезон 3 Серия 7
6 ноября 2007
Играть 16 Play 16
Сезон 3 Серия 8
13 ноября 2007
Бинарный взрыв Binary Explosion
Сезон 3 Серия 9
20 ноября 2007
Пропал без вести Gone Missing
Сезон 3 Серия 10
27 ноября 2007
Боковой угол Side Angle Slide
Сезон 3 Серия 11
18 декабря 2007
График выхода всех сериалов
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