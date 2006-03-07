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Постер к 1-му сезону сериала Отряд «Антитеррор»
Киноафиша Сериалы Отряд «Антитеррор» Сезоны Сезон 1

The Unit 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 7 марта 2006
Год выпуска 2006
Количество серий 13
Продолжительность сезона 9 часов 19 минут
О чем 1-й сезон сериала «Отряд «Антитеррор» »

В 1-м сезоне сериала «Отряд «Антитеррор» разворачивается история о жизни американских секретных агентов, которые отправляются на опасное задание в Афганистан. Там произошел захват авиалайнера, на борту которого находились европейские предприниматели. Жизни заложников в опасности. В центре событий оказывается Боб Браун, который недавно поступил в специальное подразделение и сразу был отправлен на свою первую миссию в Айдахо. Его супруга Ким Браун приехала на территорию подразделения, где столкнулась со множеством неприятных сюрпризов. В их числе — угон приземлившегося самолета со 125 пассажирами недалеко от того места, где находится ее муж.

Список серий 1-го сезона сериала «Отряд «Антитеррор» » График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Первые шаги First Responders
Сезон 1 Серия 1
7 марта 2006
Стресс Stress
Сезон 1 Серия 2
14 марта 2006
Двухтысячный час 200th Hour
Сезон 1 Серия 3
21 марта 2006
Истинные последователи True Believers
Сезон 1 Серия 4
28 марта 2006
Недружелюбное окружение Non Permissive Environment
Сезон 1 Серия 5
4 апреля 2006
Безопасность Security
Сезон 1 Серия 6
11 апреля 2006
Посвящение Dedication
Сезон 1 Серия 7
18 апреля 2006
В.У.С.П. SERE
Сезон 1 Серия 8
25 апреля 2006
Уничтожая молодых Eating the Young
Сезон 1 Серия 9
2 мая 2006
Необъявленный Unannounced
Сезон 1 Серия 10
9 мая 2006
Раскрытие Exposure
Сезон 1 Серия 11
9 мая 2006
Мораль, состояние и развлечение Morale, Welfare and Recreation
Сезон 1 Серия 12
16 мая 2006
Стена The Wall
Сезон 1 Серия 13
16 мая 2006
График выхода всех сериалов
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