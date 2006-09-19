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Постер к 2-му сезону сериала Отряд «Антитеррор»
Киноафиша Сериалы Отряд «Антитеррор» Сезоны Сезон 2

The Unit 16+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 19 сентября 2006
Год выпуска 2006
Количество серий 23
Продолжительность сезона 16 часов 29 минут
О чем 2-й сезон сериала «Отряд «Антитеррор» »

Во 2-м сезоне сериала «Отряд «Антитеррор» Тиффи и Мак разбираются с последствиями случившегося на станции. Членам секретного подразделения предстоит остановить биологическую атаку. Группа отправляется под прикрытием в Болгарию, чтобы отыскать бывшего афериста. Молли принимает трудное решение, чтобы позаботиться о своей семье. Члены команды вынуждены отвлечься от своей миссии, чтобы спасти напарника. Затем им приходится иметь дело с неожиданной террористической угрозой. Тем временем Ким тревожится, увидев, что ее дочь разговаривает с неизвестным преподавателем в школе.

Список серий 2-го сезона сериала «Отряд «Антитеррор» » График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Перемена места Change of Station
Сезон 2 Серия 1
19 сентября 2006
Экстремальный побег Extreme Rendition
Сезон 2 Серия 2
26 сентября 2006
Зона смерти The Kill Zone
Сезон 2 Серия 3
3 октября 2006
Охота на человека Manhunt
Сезон 2 Серия 4
10 октября 2006
Форс-мажор Force Majeure
Сезон 2 Серия 5
17 октября 2006
Домашняя неделя Old Home Week
Сезон 2 Серия 6
31 октября 2006
За пределами Off the Meter
Сезон 2 Серия 7
7 ноября 2006
Естественный отбор Natural Selection
Сезон 2 Серия 8
14 ноября 2006
Отмена миссии Report by Exception
Сезон 2 Серия 9
21 ноября 2006
Приманка Bait
Сезон 2 Серия 10
28 ноября 2006
Серебряная звезда Silver Star
Сезон 2 Серия 11
12 декабря 2006
Бар в кладовке The Broom Cupboard
Сезон 2 Серия 12
16 января 2007
Подсознание Sub-Conscious
Сезон 2 Серия 13
6 февраля 2007
Все будет хорошо Johnny B. Good
Сезон 2 Серия 14
6 февраля 2007
Широкая вода The Water is Wide
Сезон 2 Серия 15
13 февраля 2007
Игры наудачу Games of Chance
Сезон 2 Серия 16
20 февраля 2007
Темная сторона Луны Dark of the Moon
Сезон 2 Серия 17
27 февраля 2007
Две монеты Two Coins
Сезон 2 Серия 18
20 марта 2007
Аутсайдеры Outsiders
Сезон 2 Серия 19
3 апреля 2007
В родительском доме In Loco Parentis
Сезон 2 Серия 20
10 апреля 2007
Любовники Bedfellows
Сезон 2 Серия 21
24 апреля 2007
Свободное падение Freefall
Сезон 2 Серия 22
1 мая 2007
Потерянный рай Paradise Lost
Сезон 2 Серия 23
8 мая 2007
График выхода всех сериалов
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