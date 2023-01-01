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Киноафиша Сериалы Отряд «Антитеррор» Сезоны

Отряд «Антитеррор» , список сезонов

The Unit 16+
Год выпуска 2006
Страна США
Эпизод длится 43 минуты
Телеканал CBS
Список сезонов сериала «Отряд «Антитеррор» »
Отряд «Антитеррор» - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
13 эпизодов 7 марта 2006 - 16 мая 2006
 
Отряд «Антитеррор» - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
23 эпизода 19 сентября 2006 - 8 мая 2007
 
Отряд «Антитеррор» - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
11 эпизодов 25 сентября 2007 - 18 декабря 2007
 
Отряд «Антитеррор» - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
22 эпизода 28 сентября 2008 - 10 мая 2009
 
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