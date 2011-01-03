Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Человек ниоткуда" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к 4-му сезону сериала Университет
Киноафиша Сериалы Университет Сезоны Сезон 4

Greek 16+
Оригинальное название Season 4
Название Сезон 4
Премьера сезона 3 января 2011
Год выпуска 2011
Количество серий 10
Продолжительность сезона 7 часов 10 минут
О чем 4-й сезон сериала «Университет»

В 4-м сезоне сериала «Университет» члены студенческого братства «Каппа» решают попытаться получить залог. Кейси становится воспитательницей женского сообщества ZBZ. Дейл попадает в «Омега-Чи». Кто-то вызывает сотрудников правоохранительных органов на секретную вечеринку, которую организовали в братстве «Каппа». Эшли и Кэтрин возвращаются в кампус. Бивер раздумывает о романтической связи с Кэтрин. Кэппи пытается всеми силами произвести впечатление на отца Питера, а Кэлвин узнает тайну Хита. Эшли начинает испытывать сомнения относительно своих отношений с Саймоном. Фрэнни дает обещание, которое она не сумеет сдержать.

Список серий 4-го сезона сериала «Университет» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Защита вашей чести Defending Your Honor
Сезон 4 Серия 1
3 января 2011
Дураки спешат Fools Rush In
Сезон 4 Серия 2
10 января 2011
Перекрестный допрос жизни Cross Examined Life
Сезон 4 Серия 3
17 января 2011
Все о Биве All About Beav
Сезон 4 Серия 4
24 января 2011
Дом приходит и уходит Home Coming and Going
Сезон 4 Серия 5
31 января 2011
Щупать Fumble
Сезон 4 Серия 6
7 февраля 2011
Полночь ясно Midnight Clear
Сезон 4 Серия 7
14 февраля 2011
Подкласс Плагиостомы Subclass Plagiostomi
Сезон 4 Серия 8
21 февраля 2011
Агенты перемен Agents for Change
Сезон 4 Серия 9
28 февраля 2011
Пророчество Legacy
Сезон 4 Серия 10
7 марта 2011
График выхода всех сериалов
Related video
Был звездой, а стал таксистом: красавец из «Карнавальной ночи» попал в психушку и потерял все
Самую первую серию «Ну, погоди!» видел 1 человек из 10 тысяч: вот что не понравилось цензорам
Мужчины этих знаков Зодиака никогда не прощают обиды: самые злопамятные
Ни морщин, ни бороды: вы точно не видели старика Хоттабыча таким (фото)
Над чудаком Гнездиловым потешался каждый: измените мнение, узнав его диагноз
Советский Ален Делон и любимец женщин: почему Арамиса никто не звал в кино
Взрослые боялись больше детей: этот советский мультик пугает до чертиков
Патологоанатом из «Следа» снялась без халата и бюстгальтера: уберите мужчин от экранов
Как кошка с собакой: Гайдай сделал этого актера звездой, а потом всю жизнь ненавидел
Тест: сделайте уборку и узнайте, какой вы на самом деле человек
От вида 17-летней внучки Маслякова люди невольно скривились: внимание на огромные губы
Загримировали так, что родные не узнали: кто годами скрывался за образом Высоцкого
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше