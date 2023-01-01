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Киноафиша Сериалы Университет Сезоны

Университет, список сезонов

Greek 16+
Год выпуска 2007
Страна США
Эпизод длится 43 минуты
Телеканал FreeForm
Список сезонов сериала «Университет»
Университет - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
22 эпизода 9 июля 2007 - 9 июня 2008
 
Университет - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
22 эпизода 26 августа 2008 - 15 июня 2009
 
Университет - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
20 эпизодов 31 августа 2009 - 29 марта 2010
 
Университет - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
10 эпизодов 3 января 2011 - 7 марта 2011
 
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