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Постер к 3-му сезону сериала Университет
Киноафиша Сериалы Университет Сезоны Сезон 3

Greek 16+
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 31 августа 2009
Год выпуска 2009
Количество серий 20
Продолжительность сезона 14 часов 20 минут
О чем 3-й сезон сериала «Университет»

В 3-м сезоне сериала «Университет» в ZBZ начались выходные отцов и дочерей. Атмосфера между отцами и сестрами становится весьма напряженной, когда Эшли узнает, что произошло между Ребеккой и Фишером, а также о том, что Кейси это скрывает. Тем временем Расти впервые встречает отца Джордана, и события разворачиваются не по намеченному сценарию. Грант и Кэлвин пытаются наладить отношения, но им трудно встречаться дома. Расти нуждается в помощи и отчаянно пытается восстановить успеваемость. Эшли по-прежнему отказывается дать Фишеру второй шанс. Кейси пытается разузнать о тайной дружбе Кэппи и Эвана.

Список серий 3-го сезона сериала «Университет» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
На следующий день The Day After
Сезон 3 Серия 1
31 августа 2009
Наши отцы Our Fathers
Сезон 3 Серия 2
7 сентября 2009
Полуголый пистолет The Half-Naked Gun
Сезон 3 Серия 3
14 сентября 2009
Высокий и сухой High and Dry
Сезон 3 Серия 4
21 сентября 2009
На вашей удаче Down On Your Luck
Сезон 3 Серия 5
28 сентября 2009
Потерянные и основатели Lost and Founders
Сезон 3 Серия 6
5 октября 2009
Придурок-рыцарь The Dork Knight
Сезон 3 Серия 7
12 октября 2009
Бороться с властью Fight The Power
Сезон 3 Серия 8
19 октября 2009
Желание-крендель The Wish-Pretzel
Сезон 3 Серия 9
26 октября 2009
Друг или враг Friend or Foe
Сезон 3 Серия 10
2 ноября 2009
Я знаю, что вы делали в прошлом семестре I Know What You Did Last Semester
Сезон 3 Серия 11
25 января 2010
Гордость и наказание Pride & Punishment
Сезон 3 Серия 12
1 февраля 2010
Вытащи меня Take Me Out
Сезон 3 Серия 13
8 февраля 2010
Черепаха и заяц The Tortoise and the Hair
Сезон 3 Серия 14
15 февраля 2010
Любовь, На самом деле, Возможно, Может быть... Или нет Love, Actually, Possibly, Maybe... Or Not
Сезон 3 Серия 15
22 февраля 2010
Ваши друзья и соседи Your Friends and Neighbors
Сезон 3 Серия 16
1 марта 2010
Большой легкий делает это The Big Easy Does It
Сезон 3 Серия 17
8 марта 2010
Лагерь «Купи мне любовь» Camp Buy Me Love
Сезон 3 Серия 18
15 марта 2010
Первый Последний The First Last
Сезон 3 Серия 19
22 марта 2010
Все дети... Растут All Children... Grow Up
Сезон 3 Серия 20
29 марта 2010
График выхода всех сериалов
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