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Постер к 1-му сезону сериала Университет
Киноафиша Сериалы Университет Сезоны Сезон 1

Greek 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 9 июля 2007
Год выпуска 2007
Количество серий 22
Продолжительность сезона 15 часов 46 минут
О чем 1-й сезон сериала «Университет»

В 1-м сезоне сериала «Университет» в центре событий оказывается первокурсник Расти Картрайт. Он поступает в колледж и решает, что больше не хочет быть парнем-зубрилой, как в школе. Расти собирается вступить в братство. Ему поступают сразу два предложения — один от братства Эвана, бойфренда его сестры, и один от Кэппи, бывшего молодого человека его сестры. Расти должен научиться справляться со сложностями своей студенческой жизни, а его сестре предстоит решить, с кем она на самом деле хочет быть в отношениях — с Эваном, который надежен как скала, или с разбитным Кэппи, которая действительно любит ее.

Список серий 1-го сезона сериала «Университет» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Пилот Pilot
Сезон 1 Серия 1
9 июля 2007
Изумленный и сбитый с толку Hazed and Confused
Сезон 1 Серия 2
16 июля 2007
Ржавый ноготь The Rusty Nail
Сезон 1 Серия 3
23 июля 2007
Сбор команд Picking Teams
Сезон 1 Серия 4
30 июля 2007
Жидкое мужество Liquid Courage
Сезон 1 Серия 5
6 августа 2007
Пятничные ночные страхи Friday Night Frights
Сезон 1 Серия 6
13 августа 2007
Большой выбор Multiple Choice
Сезон 1 Серия 7
20 августа 2007
Тревога разлуки Separation Anxiety
Сезон 1 Серия 8
27 августа 2007
Восприятие глубины Depth Perception
Сезон 1 Серия 9
3 сентября 2007
Черно-белое и чтение повсюду Black & White and Read All Over
Сезон 1 Серия 10
10 сентября 2007
Новая норма A New Normal
Сезон 1 Серия 11
24 марта 2008
Великий Кэппи The Great Cappie
Сезон 1 Серия 12
31 марта 2008
Дорога в зону дискомфорта Highway to the Discomfort Zone
Сезон 1 Серия 13
7 апреля 2008
Война и мир War & Peace
Сезон 1 Серия 14
14 апреля 2008
Ошеломление первокурсника Freshman Daze
Сезон 1 Серия 15
21 апреля 2008
Двигаться дальше. Картрайтс Move On Cartwrights
Сезон 1 Серия 16
28 апреля 2008
47 часов и 11 минут 47 Hours and 11 Minutes
Сезон 1 Серия 17
5 мая 2008
Мистер Мурлыканье Mr. Purr-fect
Сезон 1 Серия 18
12 мая 2008
Нет кампуса для старых правил No Campus for Old Rules
Сезон 1 Серия 19
19 мая 2008
Сказка о двух вечеринках A Tale of Two Parties
Сезон 1 Серия 20
26 мая 2008
Едва законный Barely Legal
Сезон 1 Серия 21
2 июня 2008
Весна сломалась Spring Broke
Сезон 1 Серия 22
9 июня 2008
График выхода всех сериалов
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