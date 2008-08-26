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Постер к 2-му сезону сериала Университет
Киноафиша Сериалы Университет Сезоны Сезон 2

Greek 16+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 26 августа 2008
Год выпуска 2008
Количество серий 22
Продолжительность сезона 15 часов 46 минут
О чем 2-й сезон сериала «Университет»

 

Во 2-м сезоне сериала «Университет» весенний семестр в колледже начинается с конкурса «Греческая неделя», который проходит каждый год. Ребекка продолжает вести себя агрессивно и усложняет отношения с сестрами в доме ZBZ. В интересах поддержания дружеских отношений Расти и Кэлвин всеми силами сохраняют нейтралитет, несмотря на принадлежность друг друга к конкурирующим братствам. ZBZ устраивают веселую вечеринку. Расти чувствует, что ему больше не интересна наука о полимерах. Ребекка испытывает потребность в общении Кэппи, когда выясняет, что ее родители собираются подавать на развод.

Список серий 2-го сезона сериала «Университет» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Братья и сестры Brothers and Sisters
Сезон 2 Серия 1
26 августа 2008
Сокрушительная посадка Crush Landing
Сезон 2 Серия 2
2 сентября 2008
Давай заключим сделку Let's Make a Deal
Сезон 2 Серия 3
9 сентября 2008
Геи, призраки и гамма-лучи Gays, Ghosts and Gamma Rays
Сезон 2 Серия 4
16 сентября 2008
Брать на себя обязательство соблюдать лояльность Pledge Allegiance
Сезон 2 Серия 5
23 сентября 2008
Увидимся в следующий раз, сестры! See You Next Time, Sisters
Сезон 2 Серия 6
30 сентября 2008
Формально Ваш Formally Yours
Сезон 2 Серия 7
7 октября 2008
Народное голосование The Popular Vote
Сезон 2 Серия 8
14 октября 2008
Трое - это толпа Three's a Crowd
Сезон 2 Серия 9
21 октября 2008
Адская неделя Hell Week
Сезон 2 Серия 10
28 октября 2008
Возьми меня домой, Кипр Родос Take Me Home Cyprus Rhodes
Сезон 2 Серия 11
30 марта 2009
Из спешки с любовью From Rushing with Love
Сезон 2 Серия 12
6 апреля 2009
Порожденные виды Engendered Species
Сезон 2 Серия 13
13 апреля 2009
Большие маленькие креветки и гигантские креветки Big Littles & Jumbo Shrimp
Сезон 2 Серия 14
20 апреля 2009
Уклоняющиеся действия Evasive Actions
Сезон 2 Серия 15
27 апреля 2009
Горячо любимый Dearly Beloved
Сезон 2 Серия 16
4 мая 2009
Виновные сокровища Guilty Treasures
Сезон 2 Серия 17
11 мая 2009
Божественные тайны сестричества ZBZ Divine Secrets and the ZBZ Sisterhood
Сезон 2 Серия 18
18 мая 2009
Социальные исследования Social Studies
Сезон 2 Серия 19
25 мая 2009
Разве это не бромантика? Isn't It Bro-mantic
Сезон 2 Серия 20
1 июня 2009
Ожидания от задней двери Tailgate Expectations
Сезон 2 Серия 21
8 июня 2009
В конце мира At World's End
Сезон 2 Серия 22
15 июня 2009
График выхода всех сериалов
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