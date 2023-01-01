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Постер к 3-му сезону сериала Воздушный цирк Монти Пайтона
Киноафиша Сериалы Воздушный цирк Монти Пайтона Сезоны Сезон 3

Monty Python's Flying Circus 12+
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 19 октября 1972
Год выпуска 1972
Количество серий 13
Продолжительность сезона 6 часов 30 минут
О чем 3-й сезон сериала «Воздушный цирк Монти Пайтона»

В 3-м сезоне сериала «Монти Пайтон: Летающий цирк» вежливый убийца получает условный срок благодаря своему уникальному обаянию. Тем временем семейная пара пытается найти сходство между районами британской столицы, а незадачливый путешественник хочет достичь Парижа через Исландию. Также в этом сезоне зрители узнают, как избавиться от домашних животных перед отъездом в отпуск, чем школьники занимаются на внеклассных занятиях, как стать швейцарским банкиром и на что стоит обратить внимание при прослушивании Чайковского. Кроме того, на экране появятся робкий теледиктор, незадачливый турагент и международная группа парикмахеров.

Список серий 3-го сезона сериала «Воздушный цирк Монти Пайтона» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Мир Уикера Whicker's World
Сезон 3 Серия 1
19 октября 1972
Мистер и миссис Брайан Норрис Mr. & Mrs. Brian Norris' Ford Popular
Сезон 3 Серия 2
26 октября 1972
Денежная программа The Money Programme
Сезон 3 Серия 3
2 ноября 1972
Кровь, Разруха, Смерть, Война и Ужас Blood, Devastation, Death, War and Horror
Сезон 3 Серия 4
9 ноября 1972
Всеанглийский конкурс итогов Пруста The All-England Summarize Proust Competition
Сезон 3 Серия 5
16 ноября 1972
Война против порнографии The War Against Pornography
Сезон 3 Серия 6
23 ноября 1972
Салатные дни Salad Days
Сезон 3 Серия 7
30 ноября 1972
Велосипедный тур The Cycling Tour
Сезон 3 Серия 8
7 декабря 1972
Обнаженный мужчина The Nude Organist
Сезон 3 Серия 9
14 декабря 1972
Болезнь Генри Трипшоу E. Henry Thripshaw's Disease
Сезон 3 Серия 10
21 декабря 1972
Деннис Мур Dennis Moore
Сезон 3 Серия 11
4 января 1973
Книга перед сном A Book at Bedtime
Сезон 3 Серия 12
11 января 1973
Трибуна Grandstand
Сезон 3 Серия 13
18 января 1973
График выхода всех сериалов
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