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Постер к 4-му сезону сериала Воздушный цирк Монти Пайтона
Киноафиша Сериалы Воздушный цирк Монти Пайтона Сезоны Сезон 4

Monty Python's Flying Circus 12+
Оригинальное название Season 4
Название Cезон 4
Премьера сезона 31 октября 1974
Год выпуска 1974
Количество серий 6
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 4-й сезон сериала «Воздушный цирк Монти Пайтона»

В 4-м сезоне сериала «Монти Пайтон: Летающий цирк» герои вновь поднимают в своих сценках и скетчах актуальные проблемы современности. В Норвегию вторгается армия коммандос, наряженных в балетные пачки, причем жителей просят отнестись к «войне» серьезно. Крис Куинн пытается обзавестись ручным муравьем, а братья Монгольфье готовятся к своему первому полету на воздушном шаре. Тем временем шекспировский Гамлет отправляется к психоаналитику, злой гений хочет уничтожить цивилизацию, домохозяйка говорит новое слово в пчеловодстве, а представители политических партий в прямом эфире соревнуются в злословии.

Список серий 4-го сезона сериала «Воздушный цирк Монти Пайтона» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Золотой век воздухоплавания The Golden Age of Ballooning
Сезон 4 Серия 1
31 октября 1974
Майкл Эллис Michael Ellis
Сезон 4 Серия 2
7 ноября 1974
Война легких развлечений Light Entertainment War
Сезон 4 Серия 3
14 ноября 1974
Гамлет Hamlet
Сезон 4 Серия 4
21 ноября 1974
Мистер Нейтрон Mr. Neutron
Сезон 4 Серия 5
28 ноября 1974
Партийно-политическая трансляция Party Political Broadcast
Сезон 4 Серия 6
5 декабря 1974
График выхода всех сериалов
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