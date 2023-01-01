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Постер к 2-му сезону сериала Воздушный цирк Монти Пайтона
Киноафиша Сериалы Воздушный цирк Монти Пайтона Сезоны Сезон 2

Monty Python's Flying Circus 12+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 15 сентября 1970
Год выпуска 1970
Количество серий 13
Продолжительность сезона 6 часов 30 минут
О чем 2-й сезон сериала «Воздушный цирк Монти Пайтона»

Во 2-м сезоне сериала «Монти Пайтон: Летающий цирк» сюрреалистические комедийные приключения героев набирают обороты. Пока по Лондону разгуливает гигантский еж, а целое министерство занимается бессмысленными прогулками, коллектив газовой компании в полном составе пытается разобраться в устройстве самой обыкновенной кухонной плиты. Также зрителей ожидает необычный взгляд на испанскую инквизицию, неожиданная версия классического романа «Грозовой перевал», строительство дома без единой стены и оригинальные уроки пилотирования. На экране появятся епископ-детектив, присяжные, увлекающиеся шарадами, и молочник-психиатр.

Список серий 2-го сезона сериала «Воздушный цирк Монти Пайтона» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Динсдейл Dinsdale
Сезон 2 Серия 1
15 сентября 1970
Испанская инквизиция The Spanish Inquisition
Сезон 2 Серия 2
22 сентября 1970
Дежавю Déjà Vu
Сезон 2 Серия 3
29 сентября 1970
Шоу Базза Олдрина The Buzz Aldrin Show
Сезон 2 Серия 4
20 октября 1970
В прямом эфире с Grill-o-Mat Live from the Grill-o-mat
Сезон 2 Серия 5
27 октября 1970
Это жизнь It's a Living
Сезон 2 Серия 6
3 ноября 1970
Шоу Аттилы Гунна The Attila the Hun Show
Сезон 2 Серия 7
11 ноября 1970
Археология сегодня Archaeology Today
Сезон 2 Серия 8
17 ноября 1970
Как распознавать разные части тела How to Recognize Different Parts of the Body
Сезон 2 Серия 9
24 ноября 1970
Скотт из Антарктики Scott of the Antarctic
Сезон 2 Серия 10
1 декабря 1970
Как не быть замеченным How Not to Be Seen
Сезон 2 Серия 11
8 декабря 1970
Спам Spam
Сезон 2 Серия 12
15 декабря 1970
Королевский Эпизод Тринадцатый Royal Episode Thirteen
Сезон 2 Серия 13
22 декабря 1970
График выхода всех сериалов
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