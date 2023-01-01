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Постер к 1-му сезону сериала Воздушный цирк Монти Пайтона
Киноафиша Сериалы Воздушный цирк Монти Пайтона Сезоны Сезон 1

Monty Python's Flying Circus 12+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 5 октября 1969
Год выпуска 1969
Количество серий 13
Продолжительность сезона 6 часов 30 минут
О чем 1-й сезон сериала «Воздушный цирк Монти Пайтона»

В 1-м сезоне сериала «Монти Пайтон: Летающий цирк» перед зрителями предстает коллекция веселых и нелепых скетчей на злобу дня. Героев ожидает незабываемый урок итальянского, встреча с ожившим Вольфгангом Амадеем Моцартом собственной персоной, опасная велогонка, нелепый судебный процесс и лекция об овцеводстве. Также среди персонажей сезона окажутся человек с двумя носами, консультант по вопросам брака, безумная королева, бравый шотландский горец, ансамбль мышей-музыкантов и специалист по ремонту велосипедов. Им придется бороться со свежими фруктами, примерять модные плавки, снимать эротический фильм и давать бизнес-советы.

Список серий 1-го сезона сериала «Воздушный цирк Монти Пайтона» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Куда, Канада? Whither Canada?
Сезон 1 Серия 1
5 октября 1969
Секс и насилие Sex and Violence
Сезон 1 Серия 2
12 октября 1969
Как распознать вид дерева с довольно-таки далёкого расстояния How to Recognise Different Types of Trees from Quite a Long Way Away
Сезон 1 Серия 3
19 октября 1969
Удлинённое время для филинов Owl-Stretching Time
Сезон 1 Серия 4
26 октября 1969
Кризис личности во второй половине двадцатого столетия Man's Crisis of Identity in the Latter Half of the Twentieth Century
Сезон 1 Серия 5
16 ноября 1969
Это искусство It's the Arts
Сезон 1 Серия 6
23 ноября 1969
Это уже не смешно You're No Fun Anymore
Сезон 1 Серия 7
30 ноября 1969
Полная передняя нагота Full Frontal Nudity
Сезон 1 Серия 8
7 декабря 1969
Муравей. Введение The Ant, an Introduction
Сезон 1 Серия 9
14 декабря 1969
Без заглавия Untitled
Сезон 1 Серия 10
21 декабря 1969
Королевский филармонический оркестр идёт в ванну The Royal Philharmonic Orchestra Goes to the Bathroom
Сезон 1 Серия 11
28 декабря 1969
Голый муравей The Naked Ant
Сезон 1 Серия 12
4 января 1970
Интермиссия Intermission
Сезон 1 Серия 13
11 января 1970
График выхода всех сериалов
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