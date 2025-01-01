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Министерство Всего Хорошего 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Министерство Всего Хорошего
Киноафиша Сериалы Министерство Всего Хорошего Сезоны Сезон 1

Ministerstvo Vsego Horoshego 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 1 января 2025
Год выпуска 2025
Количество серий 8
Продолжительность сезона 5 часов 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Министерство Всего Хорошего»

В 1-м сезоне сериала «Министерство Всего Хорошего» взрослые, которые гуляют со своими чадами, нередко сталкиваются на детской площадке. Там они делятся своими родительскими заботами, хвастаются успехами отпрысков и дают друг другу советы. Именно так и произошла встреча главных героев — мужчины и женщины. Они сразу привлекли внимание друг друга, однако ни у одного не хватило духу подойти и познакомиться поближе. Однако дети уже вовсю начали общаться. И не просто разговаривать, а делиться семейными секретами. Выяснилось, что один папа — это не папа, а брат, а вторая — не мама, а бабушка, которая прекрасно выглядит.

Рейтинг сериала

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Оцените 3 голоса
5.7 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Министерство Всего Хорошего» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
1 января 2025
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
2 января 2025
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
3 января 2025
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
4 января 2025
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
5 января 2025
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
6 января 2025
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
7 января 2025
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
8 января 2025
График выхода всех сериалов
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