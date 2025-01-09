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Министерство Всего Хорошего
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Отзывы о сериале «Министерство Всего Хорошего»
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Алла Игнатьева
9 января 2025, 20:21
Оценка
Сериал очень классный! Вот именно такую историю мне и хотелось посмотреть в новогодние каникулы. Сюжет довольно неожиданный, но с ходу увлекает. Он рассказывает нам о работе Министерства Всего Хорошего, в честь которого и был назван сериал. Ну а главными героями тут выступают Ашсемь (Николай Фоменко) и Едва (Влад Прохоров), которые в каждой серии поддакивают людей к судьбоносным решениям, о которых они сами просили. Мне нравится, что сюжет детально проработан, нам объяснили все тонкости и нюансы работы МВХ, и ты на самом деле можешь поверить в то, что где-то там, наверху, такое управление может существовать на самом деле. В сериале замечательный актерский состав. Кроме Фоменко и Прохорова еще хочу выделить Марусю Фомину, героиня которой работает в Министерстве Всего Плохого, но совсем уж злодейкой назвать я ее не могу. Еще мне запомнился тут Алексей Макаров в небольшой, но интересной роли, а также вездесущий Игорь Верник, который снова плетет подозрительные интриги. Смотреть сериал интересно, герои колоритные и запоминающиеся, юмор приятный, душевный, а к морали не подкопаешься
9 января 2025, 20:21
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