Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Моана»
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Братья и сестры
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Награды и номинации «Братья и сестры»
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Вся информация о сериале
Золотой глобус 2009
Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Лучшая актриса сериала (драма)
Номинант
Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 2008
Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Лучшая актриса сериала (драма)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2007
Лучшая актриса в драматическом сериале
Победитель
Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале
Номинант
Outstanding Casting for a Drama Series
Номинант
Outstanding Casting for a Drama Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2011
Лучший приглашённый актёр в драматическом телесериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2009
Лучшая актриса в драматическом сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2008
Лучшая актриса в драматическом сериале
Номинант
Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале
Номинант
Outstanding Casting for a Drama Series
Номинант
Outstanding Casting for a Drama Series
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2009
Выдающаяся роль актрисы в драматическом сериале
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2008
Выдающаяся роль актрисы в драматическом сериале
Номинант
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