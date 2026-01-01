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Награды и номинации «Братья и сестры»

Вся информация о сериале
Золотой глобус 2009 Золотой глобус 2009
Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
 Лучшая актриса сериала (драма)
Номинант
 Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 2008 Золотой глобус 2008
Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
 Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
 Лучшая актриса сериала (драма)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2007 Primetime Emmy Awards 2007
Лучшая актриса в драматическом сериале
Победитель
Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале
Номинант
 Outstanding Casting for a Drama Series
Номинант
 Outstanding Casting for a Drama Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2011 Primetime Emmy Awards 2011
Лучший приглашённый актёр в драматическом телесериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2009 Primetime Emmy Awards 2009
Лучшая актриса в драматическом сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2008 Primetime Emmy Awards 2008
Лучшая актриса в драматическом сериале
Номинант
 Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале
Номинант
 Outstanding Casting for a Drama Series
Номинант
 Outstanding Casting for a Drama Series
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2009 Премия Гильдии киноактеров США 2009
Выдающаяся роль актрисы в драматическом сериале
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2008 Премия Гильдии киноактеров США 2008
Выдающаяся роль актрисы в драматическом сериале
Номинант
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