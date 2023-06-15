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Постер к 2-му сезону сериала Злодеи Вэлли-Вью
Киноафиша Сериалы Злодеи Вэлли-Вью Сезоны Сезон 2

The Villains of Valley View
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 15 июня 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 18
Продолжительность сезона 9 часов 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Злодеи Вэлли-Вью»

Во 2-м сезоне сериала «Злодеи Вэлли-Вью» после победы над лидером всех злодеев Ониксом Эми и ее семья возвращаются к своей тайной жизни в Вэлли-Вью. Однако пожить спокойно и притвориться «нормальными» им снова не удается. Мэдденсам приходится преодолевать новые испытания, чтобы защитить свою тайну. Бдительные соседи не дремлют, отважные супергерои так и норовят ворваться в дом, а собратья-суперзлодеи жаждут мести. Кроме того, Эми раскрывает несколько пугающих семейных тайн и испытывает крайне неожиданные чувства. Тем временем юная, но решительная наследница Оникса готовит план отмщения.

Список серий сериала Злодеи Вэлли-Вью График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Злодей номер один, часть 1 Villain Number One, Part 1
Сезон 2 Серия 1
15 июня 2023
Злодей номер один, часть 2 Villain Number One, Part 2
Сезон 2 Серия 2
15 июня 2023
Жажда власти Power Hungry
Сезон 2 Серия 3
23 июня 2023
Додзе Моджо Dojo Mojo
Сезон 2 Серия 4
30 июня 2023
Мгновенный успех Overnight Success
Сезон 2 Серия 5
7 июля 2023
Тусовщики Party People
Сезон 2 Серия 6
14 июля 2023
Вазы, вулканы и Зеленоглазый монстр Vases, Volcanoes & the Green-Eyed Monster
Сезон 2 Серия 7
21 июля 2023
Загорелся Fired Up
Сезон 2 Серия 8
28 июля 2023
Испуг The Scare
Сезон 2 Серия 9
4 августа 2023
Семейные тайны Family Secrets
Сезон 2 Серия 10
11 августа 2023
Борьба за власть Power Struggle
Сезон 2 Серия 11
18 августа 2023
Скрытый герой Hidden Hero
Сезон 2 Серия 12
17 сентября 2023
Предложение The Promposal
Сезон 2 Серия 13
24 сентября 2023
Музыкальный автомат с привидениями The Haunted Jukebox
Сезон 2 Серия 14
29 сентября 2023
Герой гитары Guitar Hero
Сезон 2 Серия 15
8 октября 2023
Дурное влияние Bad Influence
Сезон 2 Серия 16
15 октября 2023
История о двух разрушениях A Tale of Two Havocs
Сезон 2 Серия 17
22 октября 2023
Возвращение The Return
Сезон 2 Серия 18
29 октября 2023
График выхода всех сериалов
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