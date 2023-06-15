Во 2-м сезоне сериала «Злодеи Вэлли-Вью» после победы над лидером всех злодеев Ониксом Эми и ее семья возвращаются к своей тайной жизни в Вэлли-Вью. Однако пожить спокойно и притвориться «нормальными» им снова не удается. Мэдденсам приходится преодолевать новые испытания, чтобы защитить свою тайну. Бдительные соседи не дремлют, отважные супергерои так и норовят ворваться в дом, а собратья-суперзлодеи жаждут мести. Кроме того, Эми раскрывает несколько пугающих семейных тайн и испытывает крайне неожиданные чувства. Тем временем юная, но решительная наследница Оникса готовит план отмщения.