В 1-м сезоне сериала «Злодеи Вэлли-Вью» в центре событий оказывается девочка-подросток по имени Хаос – наследница преступного клана суперзлодеев, которые на протяжении долгих лет борются с героями и пытаются захватить мир. Но сама девочка давно устала от такой жизни. У нее нет ни друзей, ни бойфренда, а ее родителей постоянно побеждают силы добра, что тоже не повышает ее самооценку. Поэтому Хаос решает сбежать в обычный техасский городок и притвориться нормальной школьницей Эми. Она ставит крест на злодейской карьере и вместе с семьей въезжает в домик в идиллическом пригороде Вэлли-Вью.