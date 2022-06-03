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Постер к 1-му сезону сериала Злодеи Вэлли-Вью
Киноафиша Сериалы Злодеи Вэлли-Вью Сезоны Сезон 1

The Villains of Valley View
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 3 июня 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 20
Продолжительность сезона 10 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Злодеи Вэлли-Вью»

В 1-м сезоне сериала «Злодеи Вэлли-Вью» в центре событий оказывается девочка-подросток по имени Хаос – наследница преступного клана суперзлодеев, которые на протяжении долгих лет борются с героями и пытаются захватить мир. Но сама девочка давно устала от такой жизни. У нее нет ни друзей, ни бойфренда, а ее родителей постоянно побеждают силы добра, что тоже не повышает ее самооценку. Поэтому Хаос решает сбежать в обычный техасский городок и притвориться нормальной школьницей Эми. Она ставит крест на злодейской карьере и вместе с семьей въезжает в домик в идиллическом пригороде Вэлли-Вью.

Список серий сериала Злодеи Вэлли-Вью График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
В поисках другого измерения Finding Another Dimension
Сезон 1 Серия 1
3 июня 2022
Не доверять никому Trust No One
Сезон 1 Серия 2
3 июня 2022
Опыт злодея The Villain Experience
Сезон 1 Серия 3
10 июня 2022
Ремни, быки и суперфанаты Belts, Bulls & Superfans
Сезон 1 Серия 4
17 июня 2022
КолоссаКон! ColossaCon!
Сезон 1 Серия 5
24 июня 2022
Супер секреты Super Secrets
Сезон 1 Серия 6
1 июля 2022
Маленький хаос A Little Havoc
Сезон 1 Серия 7
8 июля 2022
Два Джейка The Two Jakes
Сезон 1 Серия 8
15 июля 2022
Битва за моего брата Battle for My Brother
Сезон 1 Серия 9
22 июля 2022
Дайте волю хаосу Unleash the Chaos
Сезон 1 Серия 10
29 июля 2022
Хаос-уин Havoc-ween
Сезон 1 Серия 11
2 октября 2022
Вскрытие во время раунда Showdown at the Round Up
Сезон 1 Серия 12
7 октября 2022
Друг или враг Friend or Foe
Сезон 1 Серия 13
14 октября 2022
Флаконы и невзгоды Vials and Tribulations
Сезон 1 Серия 14
21 октября 2022
Супергерой в Вэлли Вью A Superhero in Valley View
Сезон 1 Серия 15
28 октября 2022
Нам все равно We Don't Care
Сезон 1 Серия 16
4 ноября 2022
Плохая энергия Bad Energy
Сезон 1 Серия 17
11 ноября 2022
Нет побега (1) No Escape (1)
Сезон 1 Серия 18
18 ноября 2022
Нет побега (2) No Escape (2)
Сезон 1 Серия 19
18 ноября 2022
Как злодеи украли Рождество How the Villains Stole Christmas
Сезон 1 Серия 20
2 декабря 2022
График выхода всех сериалов
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