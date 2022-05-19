События сериала «Рапа» разворачиваются в Испании, в муниципалитете Седейра. Мэра городка Ампаро Сеоане обнаруживают убитым. За расследование берутся два совершенно не похожих друг на друга человека, для каждого из которых это дело становится настоящей одержимостью. Мейта – девушка-полицейский, которая мечтает проявить себя перед начальством. А Томас – профессор литературы из местного университета, влюбленный в жанр детектива. Он чувствует, что для нег это последний шанс самому оказаться в сюжете книги.