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Постер сериала Рапа
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Киноафиша Сериалы Рапа

Рапа (2022 - …)

Rapa 18+
Год выпуска 2022
Страна Испания
Всего сезонов 3 сезона
Эпизод длится 50 минут
Телеканал Movistar+
Продолжительность сериала 15 часов 0 минут

О чем сериал

События сериала «Рапа» разворачиваются в Испании, в муниципалитете Седейра. Мэра городка Ампаро Сеоане обнаруживают убитым. За расследование берутся два совершенно не похожих друг на друга человека, для каждого из которых это дело становится настоящей одержимостью. Мейта – девушка-полицейский, которая мечтает проявить себя перед начальством. А Томас – профессор литературы из местного университета, влюбленный в жанр детектива. Он чувствует, что для нег это последний шанс самому оказаться в сюжете книги.

В ролях
В ролях
Хавьер Камара
Хавьер Камара
Моника Лопез
Рикардо де Баррейро
Хорхе Бош
Санти Прего
Адриан Риос
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
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7.2 IMDb
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Сезоны
Рапа - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2022, 6 эпизодов
 
Рапа - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2023, 6 эпизодов
 
Rapa
2024, 6 эпизодов
 
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