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Постер к 1-му сезону сериала Рапа
Киноафиша Сериалы Рапа Сезоны Сезон 1

Rapa
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 19 мая 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 6
Продолжительность сезона 5 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Рапа»

В 1-м сезоне сериала «Рапа» действие происходит в испанской провинции Ла-Корунья. Мжр городка Седейра – Ампаро Сеоане – жестоко убит в собственном доме. Недоброжелателей у политика было множества, а вот возможности совершить это преступления не было практически ни у кого. Дело оказывается на столе у Мейты – молодой женщины-полицейского. Для нее такое громкое расследование – важный шанс проявить себя. Но убийство привлекает и еще одного детектива – профессора литературы из местного университета. Томас много лет рассказывает студентам о творениях Агаты Кристи и Артура Конан Дойла. Теперь у него самого есть шанс очутиться «в романе».

Список серий сериала Рапа График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1 Episodio 1
Сезон 1 Серия 1
19 мая 2022
Серия 2 Episodio 2
Сезон 1 Серия 2
19 мая 2022
Серия 3 Episodio 3
Сезон 1 Серия 3
19 мая 2022
Серия 4 Episodio 4
Сезон 1 Серия 4
19 мая 2022
Серия 5 Episodio 5
Сезон 1 Серия 5
19 мая 2022
Серия 6 Episodio 6
Сезон 1 Серия 6
19 мая 2022
График выхода всех сериалов
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