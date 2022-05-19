В 1-м сезоне сериала «Рапа» действие происходит в испанской провинции Ла-Корунья. Мжр городка Седейра – Ампаро Сеоане – жестоко убит в собственном доме. Недоброжелателей у политика было множества, а вот возможности совершить это преступления не было практически ни у кого. Дело оказывается на столе у Мейты – молодой женщины-полицейского. Для нее такое громкое расследование – важный шанс проявить себя. Но убийство привлекает и еще одного детектива – профессора литературы из местного университета. Томас много лет рассказывает студентам о творениях Агаты Кристи и Артура Конан Дойла. Теперь у него самого есть шанс очутиться «в романе».