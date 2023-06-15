Во 2-м сезоне сериала «Рапа» Кедр готовится к традиционному празднику Рапа-дас-Бестас, который может стать для кого-то последним. После увольнения с работы у Мейты нет другого выбора, кроме как присоединиться к Томасу в его собственном расследовании. Для полиции дело об убийстве Амфароса больше не является приоритетным и рискует стать одним из многих нераскрытых «глухарей». Но независимые детективы постепенно приближаются к истине. Вскоре Томас и Мейта понимают, что им нужно поторопиться, если они хотят предотвратить второе убийство. Однако время, как и официальные органы правопорядка, играет не на их стороне.