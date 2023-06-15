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Постер к 2-му сезону сериала Рапа
Киноафиша Сериалы Рапа Сезоны Сезон 2

Rapa
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 15 июня 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 6
Продолжительность сезона 5 часов 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Рапа»

Во 2-м сезоне сериала «Рапа» Кедр готовится к традиционному празднику Рапа-дас-Бестас, который может стать для кого-то последним. После увольнения с работы у Мейты нет другого выбора, кроме как присоединиться к Томасу в его собственном расследовании. Для полиции дело об убийстве Амфароса больше не является приоритетным и рискует стать одним из многих нераскрытых «глухарей». Но независимые детективы постепенно приближаются к истине. Вскоре Томас и Мейта понимают, что им нужно поторопиться, если они хотят предотвратить второе убийство. Однако время, как и официальные органы правопорядка, играет не на их стороне.

Список серий сериала Рапа График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1 Episode 1
Сезон 2 Серия 1
15 июня 2023
Серия 2 Episode 2
Сезон 2 Серия 2
15 июня 2023
Серия 3 Episode 3
Сезон 2 Серия 3
15 июня 2023
Серия 4 Episode 4
Сезон 2 Серия 4
15 июня 2023
Серия 5 Episode 5
Сезон 2 Серия 5
15 июня 2023
Серия 6 Episode 6
Сезон 2 Серия 6
15 июня 2023
График выхода всех сериалов
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