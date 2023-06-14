В 1-м сезоне сериала «Суррогатная мать» в мексиканском городке живет небогатая мать-одиночка, едва сводящая концы с концами. Своего ребенка ей еще удается прокормить, но когда в семье начинаются серьезные проблемы, она оказывается в безвыходной ситуации. Единственный родной человек – отец – попадает в больницу, ему требуется очень сложная и дорогая операция, иначе он вскоре умрет. Героиня решается на отчаянный шаг: она соглашается стать суррогатной матерью для богатой и влиятельной семьи. Плата должна покрыть расходы. Но беременность проходит неудачно. Малыш рождается с физическим недостатком, и «родители» оставляют его роженице.