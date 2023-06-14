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Постер к 1-му сезону сериала Суррогатная мать
Киноафиша Сериалы Суррогатная мать Сезоны Сезон 1

Madre de Alquiler 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 14 июня 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 24
Продолжительность сезона 14 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Суррогатная мать»

В 1-м сезоне сериала «Суррогатная мать» в мексиканском городке живет небогатая мать-одиночка, едва сводящая концы с концами. Своего ребенка ей еще удается прокормить, но когда в семье начинаются серьезные проблемы, она оказывается в безвыходной ситуации. Единственный родной человек – отец – попадает в больницу, ему требуется очень сложная и дорогая операция, иначе он вскоре умрет. Героиня решается на отчаянный шаг: она соглашается стать суррогатной матерью для богатой и влиятельной семьи. Плата должна покрыть расходы. Но беременность проходит неудачно. Малыш рождается с физическим недостатком, и «родители» оставляют его роженице.

Список серий сериала Суррогатная мать График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
14 июня 2023
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
14 июня 2023
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
14 июня 2023
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
14 июня 2023
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
14 июня 2023
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
14 июня 2023
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
14 июня 2023
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
14 июня 2023
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
14 июня 2023
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
14 июня 2023
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
14 июня 2023
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
14 июня 2023
Серия 13 Episode 13
Сезон 1 Серия 13
14 июня 2023
Серия 14 Episode 14
Сезон 1 Серия 14
14 июня 2023
Серия 15 Episode 15
Сезон 1 Серия 15
14 июня 2023
Серия 16 Episode 16
Сезон 1 Серия 16
14 июня 2023
Серия 17 Episode 17
Сезон 1 Серия 17
14 июня 2023
Серия 18 Episode 18
Сезон 1 Серия 18
14 июня 2023
Серия 19 Episode 19
Сезон 1 Серия 19
14 июня 2023
Серия 20 Episode 20
Сезон 1 Серия 20
14 июня 2023
Серия 21 Episode 21
Сезон 1 Серия 21
14 июня 2023
Серия 22 Episode 22
Сезон 1 Серия 22
14 июня 2023
Серия 23 Episode 23
Сезон 1 Серия 23
14 июня 2023
Серия 24 Episode 24
Сезон 1 Серия 24
14 июня 2023
График выхода всех сериалов
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