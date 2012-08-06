Во 2-м сезоне сериала «Бивер Фолс» Араб, Бэрри и Флинн на следующее лето снова едут в Бивер Фолс. Воссоединение Бэрри с Кимберли идет не по плану, Араб потрясен, обнаружив, что Рэйчел вышла замуж за свою первую любовь Мака, а объект внимания Флинна, Пи Джей, оказывается дочерью Бобби. Главные герои топят свои печали в местном баре, подружившись с Чипом, скрягой, который давится арахисом. Вскоре туда приходят девушки, Бобби и Мак, и начинается драка, в результате которой их арестовывают. Пэм приходится прийти на помощь незадачливым скандалистам. На следующий день Бэрри и Кимберли мирятся, но Араб и Флинн в ссоре из-за Пи Джей.