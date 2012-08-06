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Постер к 2-му сезону сериала Бивер Фолс
Киноафиша Сериалы Бивер Фолс Сезоны Сезон 2

Beaver Falls 16+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 6 августа 2012
Год выпуска 2012
Количество серий 6
Продолжительность сезона 4 часа 18 минут
О чем 2-й сезон сериала «Бивер Фолс»

Во 2-м сезоне сериала «Бивер Фолс» Араб, Бэрри и Флинн на следующее лето снова едут в Бивер Фолс. Воссоединение Бэрри с Кимберли идет не по плану, Араб потрясен, обнаружив, что Рэйчел вышла замуж за свою первую любовь Мака, а объект внимания Флинна, Пи Джей, оказывается дочерью Бобби. Главные герои топят свои печали в местном баре, подружившись с Чипом, скрягой, который давится арахисом. Вскоре туда приходят девушки, Бобби и Мак, и начинается драка, в результате которой их арестовывают. Пэм приходится прийти на помощь незадачливым скандалистам. На следующий день Бэрри и Кимберли мирятся, но Араб и Флинн в ссоре из-за Пи Джей. 

Список серий 2-го сезона сериала «Бивер Фолс» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1 Episode 1
Сезон 2 Серия 1
6 августа 2012
Серия 2 Episode 2
Сезон 2 Серия 2
13 августа 2012
Серия 3 Episode 3
Сезон 2 Серия 3
20 августа 2012
Серия 4 Episode 4
Сезон 2 Серия 4
27 августа 2012
Серия 5 Episode 5
Сезон 2 Серия 5
3 сентября 2012
Серия 6 Episode 6
Сезон 2 Серия 6
10 сентября 2012
График выхода всех сериалов
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