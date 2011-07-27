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Постер к 1-му сезону сериала Бивер Фолс
Киноафиша Сериалы Бивер Фолс Сезоны Сезон 1

Beaver Falls 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 27 июля 2011
Год выпуска 2011
Количество серий 6
Продолжительность сезона 4 часа 18 минут
О чем 1-й сезон сериала «Бивер Фолс»

В 1-м сезоне сериала «Бивер Фолс» британские выпускники Флинн, Бэрри и Араб отправляются на работу в летний лагерь Бивер Фолс в Калифорнии. Там проводят летние каникулы детишки из состоятельных семей. Герои находятся в радостном предвкушении бесплатного отпуска, во время которого они будут вдоволь пить, веселиться и проводить время с привлекательными американками. Флинна соблазняет Пэм, супруга владельца лагеря, неуклюжий Бэрри терпит неудачу с милой Кимберли, а депрессивный Араб утешается в компании невзрачной Рэйчел. Вскоре троица понимает, что они должны присматривать за квинтетом фанатов компьютерных игр и лузерами.

Список серий 1-го сезона сериала «Бивер Фолс» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
27 июля 2011
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
3 августа 2011
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
10 августа 2011
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
17 августа 2011
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
24 августа 2011
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
31 августа 2011
График выхода всех сериалов
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