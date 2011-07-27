В 1-м сезоне сериала «Бивер Фолс» британские выпускники Флинн, Бэрри и Араб отправляются на работу в летний лагерь Бивер Фолс в Калифорнии. Там проводят летние каникулы детишки из состоятельных семей. Герои находятся в радостном предвкушении бесплатного отпуска, во время которого они будут вдоволь пить, веселиться и проводить время с привлекательными американками. Флинна соблазняет Пэм, супруга владельца лагеря, неуклюжий Бэрри терпит неудачу с милой Кимберли, а депрессивный Араб утешается в компании невзрачной Рэйчел. Вскоре троица понимает, что они должны присматривать за квинтетом фанатов компьютерных игр и лузерами.