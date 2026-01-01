Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Охота за тенью»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Киноафиша
Сериалы
Дэдлок
Места съёмок
Места и даты съемок сериала Дэдлок
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Цитаты
Места съёмок
Основные места съемок сериала Дэдлок
Хобарт, Тасмания, Австралия
Кингстон, Тасмания, Австралия
В начале марта НТВ определил самый успешный сериал на ТВ за последние 5 лет: рейтинг 8,4% не даст соврать
Только в 37 лет узнала, что у «Терминатора 2» был альтернативный финал и секретное продолжение, о котором почти никто не знает
Всего за 24 часа этот сериал сместил гигантов Prime Video и занял 1 место в топе: и на Rotten Tomatoes у него — 81%
«Первый шедевр России»: скандального «Мастера и Маргариту» в США полюбили сильнее, чем главные русские фильмы о войне
«Поймет даже карапуз»: забытый советский детектив оказался круче хваленого западного «Шерлока» – всего 3 серии на 200 минут
В СССР не было секса и хороших триллеров? Все это враки, и 5 советских остросюжетных фильмов с рейтингом 7.4+ это докажут
Диктатура, чума и дьявол: эти 4 советских сказки зря показывали детям – в 2026 году они пугают даже взрослых
«Танцуют все!» и не только: эти 10 реплик из кинохитов СССР цитируют чаще всего — найдете в топе свою любимую фразу?
Сон Джин-У в бандитском Петербурге! ИИ нашел «российский ответ» хитовому «Поднятию уровня»: «52 серии за два дня. Взахлеб»
Его талант, его душевный жар заслужили скромный… тест: угадаете хотя бы 3/5 фильмов с Мироновым по одной строчке из песни?
«Худший проект от Marvel» — так говорят вовсе не о «Женщине-Халке»: у этого фильма буквально нет ни одного фаната
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667