В 1-м сезоне сериала «Дэдлок» в тасманском городе Дедлох случается переполох, когда на пляже обнаруживают труп одного из местных жителей. Провести расследование предстоит двум женщинам из полиции, которые никак не могут найти общий язык. Привередливая Дульси Коллинз и грубая Эдди Редклифф вместе с нетерпеливым младшим констеблем постоянно конфликтуют и спорят по любому поводу. Тем временем жители города собираются принять участие в традиционном Фестивале искусства, еды и культуры. Незадачливая троица должна справиться с противоречиями и работать слаженно, чтобы отыскать преступника.