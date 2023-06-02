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Постер к 1-му сезону сериала Дэдлок
Киноафиша Сериалы Дэдлок Сезоны Сезон 1

Deadloch
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 2 июня 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 8
Продолжительность сезона 7 часов 52 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Дэдлок»

В 1-м сезоне сериала «Дэдлок» в тасманском городе Дедлох случается переполох, когда на пляже обнаруживают труп одного из местных жителей. Провести расследование предстоит двум женщинам из полиции, которые никак не могут найти общий язык. Привередливая Дульси Коллинз и грубая Эдди Редклифф вместе с нетерпеливым младшим констеблем постоянно конфликтуют и спорят по любому поводу. Тем временем жители города собираются принять участие в традиционном Фестивале искусства, еды и культуры. Незадачливая троица должна справиться с противоречиями и работать слаженно, чтобы отыскать преступника.

Список серий сериала Дэдлок График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
2 июня 2023
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
2 июня 2023
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
2 июня 2023
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
9 июня 2023
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
16 июня 2023
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
23 июня 2023
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
30 июня 2023
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
7 июля 2023
График выхода всех сериалов
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