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Постер сериала Фальшивый профиль
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Киноафиша Сериалы Фальшивый профиль

Фальшивый профиль (2023 - …)

Perfil falso 18+
Год выпуска 2023
Страна Колумбия
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 35 минут
Стрим-сервис Netflix
Продолжительность сериала 11 часов 40 минут

О чем сериал

Камила создает профиль в приложении для знакомств, чтобы найти мужчину своей мечты. Она знакомится с красавцем по имени Фернандо. Однако он оказывается не одинок, да и зовут его иначе. Камила попадает в западню, и ее жизнь превращается в кошмар. Она готова на все, чтобы выяснить, кем на самом деле является мужчина, которого она встретила. Молодая женщина отчаянно пытается обличить мошенника, чтобы заставить его заплатить за обман и ложные обещания. Камила пока не подозревает, во что она окажется втянута...

Фальшивый профиль - трейлер первого сезона
Фальшивый профиль  трейлер первого сезона
В ролях
В ролях
Николь Сантамария
Хулиан Серати
Родольфо Салас
Каролина Миранда
Мануэла Гонсалес
Виктор Мальярино
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 1 голос
5.7 IMDb
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Сезоны
Фальшивый профиль - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2023, 10 эпизодов
 
Сезон 2
2025, 10 эпизодов
 
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