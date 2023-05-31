Камила создает профиль в приложении для знакомств, чтобы найти мужчину своей мечты. Она знакомится с красавцем по имени Фернандо. Однако он оказывается не одинок, да и зовут его иначе. Камила попадает в западню, и ее жизнь превращается в кошмар. Она готова на все, чтобы выяснить, кем на самом деле является мужчина, которого она встретила. Молодая женщина отчаянно пытается обличить мошенника, чтобы заставить его заплатить за обман и ложные обещания. Камила пока не подозревает, во что она окажется втянута...