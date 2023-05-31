В 1-м сезоне сериала «Фальшивый профиль» сексуальная девушка по имени Камила знакомится со своим прекрасным принцем в приложении для знакомств. На фоне идиллических отношений она собирается преподнести своему возлюбленному сюрприз… но спустя некоторое время понимает, что рай превратился в коварную западню. Главная героиня выясняет, что Фернандо – вовсе не тот, за кого себя выдавал. Мужчина вел двойную жизнь и сознательно обманывал ее. Камила готова на все, чтобы выяснить, кем на самом деле является ее недавний избранник. Она хочет отомстить ему за данные обещания, которые он даже не собирался исполнять.