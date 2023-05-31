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Постер к 1-му сезону сериала Фальшивый профиль
Киноафиша Сериалы Фальшивый профиль Сезоны Сезон 1

Perfil falso 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 31 мая 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 10
Продолжительность сезона 5 часов 50 минут
О чем 1-й сезон сериала «Фальшивый профиль»

В 1-м сезоне сериала «Фальшивый профиль» сексуальная девушка по имени Камила знакомится со своим прекрасным принцем в приложении для знакомств. На фоне идиллических отношений она собирается преподнести своему возлюбленному сюрприз… но спустя некоторое время понимает, что рай превратился в коварную западню. Главная героиня выясняет, что Фернандо – вовсе не тот, за кого себя выдавал. Мужчина вел двойную жизнь и сознательно обманывал ее. Камила готова на все, чтобы выяснить, кем на самом деле является ее недавний избранник. Она хочет отомстить ему за данные обещания, которые он даже не собирался исполнять.

Список серий сериала Фальшивый профиль График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Во плоти и крови En carne y hueso
Сезон 1 Серия 1
31 мая 2023
Паника в раю Pánico en el paraíso
Сезон 1 Серия 2
31 мая 2023
Даже если это больно Aunque duela
Сезон 1 Серия 3
31 мая 2023
Бездыханный Sin aliento
Сезон 1 Серия 4
31 мая 2023
Опасные изображения Imágenes peligrosas
Сезон 1 Серия 5
31 мая 2023
Секрет Красного бархата El secreto de Red Velvet
Сезон 1 Серия 6
31 мая 2023
Волчья пасть La boca del lobo
Сезон 1 Серия 7
31 мая 2023
Искушение в темноте Tentación en la oscuridad
Сезон 1 Серия 8
31 мая 2023
Ночь исполнителей La noche de los ejecutores
Сезон 1 Серия 9
31 мая 2023
Ничего не говори No digas nada
Сезон 1 Серия 10
31 мая 2023
График выхода всех сериалов
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