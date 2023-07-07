В центре событий оказывается массажистка по имени Долорес Роуч, которая провела 16 лет за решеткой по сфабрикованному обвинению. Она возвращается в родной город, встречается с давним приятелем, который употребляет наркотики, и устраивает в подвале его кафе массажный салон. Долорес всеми силами пытается наладить жизнь, однако покоя ей, по всей видимости, не уготовано судьбой. В скором времени Долорес вновь рискует лишиться недавно обретенной свободы. Главная героиня готова на все, чтобы не допустить этого.