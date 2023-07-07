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Постер сериала Ужас Долорес Роуч
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Киноафиша Сериалы Ужас Долорес Роуч

Ужас Долорес Роуч (2023 - 2023)

The Horror of Dolores Roach 18+
Год выпуска 2023
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 30 минут
Стрим-сервис Amazon Prime Video
Продолжительность сериала 4 часа 0 минут

О чем сериал

В центре событий оказывается массажистка по имени Долорес Роуч, которая провела 16 лет за решеткой по сфабрикованному обвинению. Она возвращается в родной город, встречается с давним приятелем, который употребляет наркотики, и устраивает в подвале его кафе массажный салон. Долорес всеми силами пытается наладить жизнь, однако покоя ей, по всей видимости, не уготовано судьбой. В скором времени Долорес вновь рискует лишиться недавно обретенной свободы. Главная героиня готова на все, чтобы не допустить этого.

Ужас Долорес Роуч - трейлер первого сезона
Ужас Долорес Роуч  трейлер первого сезона
В ролях
В ролях
Марк Мэрон
Марк Мэрон
Джуди Рейес
Джуди Рейес
Жустина Мачадо
Жустина Мачадо
Алехандро Эрнандес
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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7.1 IMDb
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Сезоны
Ужас Долорес Роуч - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2023, 8 эпизодов
 
Отзывы о сериале
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Новости о сериале
Массажистка становится убийцей в трейлере комедийного хоррора «Ужас Долорес Роуч»
Массажистка становится убийцей в трейлере комедийного хоррора «Ужас Долорес Роуч»
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