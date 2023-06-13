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Киноафиша Новости Массажистка становится убийцей в трейлере комедийного хоррора «Ужас Долорес Роуч»

Массажистка становится убийцей в трейлере комедийного хоррора «Ужас Долорес Роуч»

13 июня 2023 13:59
Массажистка становится убийцей в трейлере комедийного хоррора «Ужас Долорес Роуч»

Сериал, вдохновленный мюзиклом «Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит», выйдет в июле.

Стриминговый сервис Prime Video выпустил трейлер восьмисерийного комедийного хоррора The Horror of Dolores Roach («Ужас Долорес Роуч»).

Сюжет основан на одноименном подкасте Аарона Марка и его же оригинальной пьесе Empanada Loca, вдохновленной мюзиклом «Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит». В центре истории — Долорес Роуч (Жустина Мачадо), недавно вышедшая из тюрьмы после несправедливого шестнадцатилетнего заключения. Героиня возвращается в родной Вашингтон-Хайтс и воссоединяется со старым другом-наркоманом Луисом (Алехандро Эрнандес), который позволяет ей поселиться в подвале своего кафе и даже открыть в нем собственный массажный салон. Долорес изо всех сил старается наладить жизнь, но злая судьба не дает ей обрести покоя. Когда свобода массажистки вновь оказывается под угрозой, она решает использовать свои «волшебные руки», чтобы устранить все препятствия на пути.

В сериале также снялись Кита Апдайк, К. Тодд Фриман, Джин Юн и другие. Марк выступает шоураннером сериала вместе с Дарой Ресник, наиболее известной по детективу «Домой засветло» и комедии «Я люблю Дика».

Премьера The Horror of Dolores Roach состоится на Prime Video 7 июля.

Фото: Amazon Prime Video
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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