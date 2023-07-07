В 1-м сезоне сериала «Ужас Долорес Роуч» Долорес Роуч провела много лет в тюрьме абсолютно незаслуженно. Теперь она вернулась в родной Вашингтон-Хайтс, чтобы начать жизнь с чистого листа. Приятель Луис, владелец кафе, позволил ей поселиться в подвале заведения и устроить там массажный салон. Долорес хочет, чтобы жизнь вошла в спокойное русло, но злой рок чинит препятствия на ее пути. Когда массажистка снова оказывается замешана в криминальном происшествии, она решает воспользоваться своим талантом. Долорес уверена, что «волшебные руки» помогут ей справиться с трудностями и остаться на свободе.