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Постер к 1-му сезону сериала Ужас Долорес Роуч
Киноафиша Сериалы Ужас Долорес Роуч Сезоны Сезон 1

The Horror of Dolores Roach
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 7 июля 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 8
Продолжительность сезона 4 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Ужас Долорес Роуч»

В 1-м сезоне сериала «Ужас Долорес Роуч» Долорес Роуч провела много лет в тюрьме абсолютно незаслуженно. Теперь она вернулась в родной Вашингтон-Хайтс, чтобы начать жизнь с чистого листа. Приятель Луис, владелец кафе, позволил ей поселиться в подвале заведения и устроить там массажный салон. Долорес хочет, чтобы жизнь вошла в спокойное русло, но злой рок чинит препятствия на ее пути. Когда массажистка снова оказывается замешана в криминальном происшествии, она решает воспользоваться своим талантом. Долорес уверена, что «волшебные руки» помогут ей справиться с трудностями и остаться на свободе.

Список серий сериала Ужас Долорес Роуч График выхода всех сериалов
Сезон 1
Они называли меня Волшебными руками They Called Me Magic Hands
Сезон 1 Серия 1
7 июля 2023
Это здание погубит меня This Building's Gonna Be the Death of Me
Сезон 1 Серия 2
7 июля 2023
Как обкуренный ребенок Like a Stoned- Ass Baby
Сезон 1 Серия 3
7 июля 2023
С*ка, мне уже довелось бывать в тюрьме Bitch, I've Already Been to Prison
Сезон 1 Серия 4
7 июля 2023
Я никогда их не нахожу I Never Don't Find 'Em
Сезон 1 Серия 5
7 июля 2023
Моргни дважды Blink Twice
Сезон 1 Серия 6
7 июля 2023
До свидания, Фелиция Bye, Felicia
Сезон 1 Серия 7
7 июля 2023
Останови меня Stop Me
Сезон 1 Серия 8
7 июля 2023
График выхода всех сериалов
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