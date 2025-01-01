Меню
Цитаты из сериала Поколение убийц

Сержант Брэд 'Ледяной' Колберт Спасибо. Голосуйте за республиканцев.
Sgt. Brad 'Iceman' Colbert Дамы и господа, мы только что захватили аэродром. Это было довольно чёртовски круто.
Evan 'Scribe' Wright Кстати, один из вас всё ещё держит мою фотографию девушки.
Cpl. Josh Ray Person Слушай, мне не нравится это тебе говорить, но твоя девушка - довольно стыдная.
Evan 'Scribe' Wright Что?
Cpl. Josh Ray Person Да. В последний раз, когда я её видел, она была со всей компанией H & S.
Sgt. Brad 'Iceman' Colbert Она тебя не стоит, брат.
Cpl. Gabe Garza Эй. Там дети держатся за руки.
Sgt. Brad 'Iceman' Colbert О, мило. Не стреляй в них, Гарза.
Cpl. Josh Ray Person Слушай, Брэд, я мужик! Как и ты — только я не выгляжу, как п#дорас и не говорю так образованно.
Cpl. Josh Ray Person Лейтенант... у вас есть новости?
Lt. Nathaniel Fick Я получаю только то, что мне передает Крестный, а единственная информация, которую он получает, - от Би-би-си. Если повезет, Саддам сдастся, впустит инспекторов, и мы сможем вернуться домой. Важно, что мы выполняем свою работу, находясь здесь. Вам всем должно быть стыдно.
Cpl. Josh Ray Person Сэр, это не то, о чем я спрашивал. Я... мы хотели узнать, знаете ли вы что-то о том, что Джей-Ло убили.
Lt. Nathaniel Fick [пауза] Рэй, командир батальона не предоставил никаких сведений о состоянии Джей-Ло.
Cpl. Josh Ray Person Когда моя группа выступала в разогреве у Limp Bizkit в Канзас-Сити, мы, чёрт возьми, отстойно сыграли. Но они тоже, в общем-то, не очень. Единственное отличие в том, что они стали знаменитыми, а я стал морпехом.
Сержант Брэд 'Ледяной' Колберт Снова в великое доброе ночи. Кричите 'разорите,' и пусть вырвутся собаки войны.
Сержант Брэд 'Ледяной' Колберт Слушай, капрал: мы должны быть разведывательным подразделением с истинным боевым духом. Мы здесь, на 40 километров в тылу врага, а этот человек божий здесь, он просто......... Неудачник. На самом деле, он офицер-неудачник. Это еще один уровень бюрократии и ненужной логистики, еще один @#$%#, которому нам нужно поставлять готовые пайки и влажные салфетки. И, что хуже всего, что хуже всего, этот @#$%# даже оружия не несет. Когда дело доходит до дела, даже Rolling Stone берет в руки оружие, но этот @#$%! шут Божий не может прикрыть сектор, он никогда не будет тащить патроны или мины. Это @#$%! война, и мы здесь как воины, так что, помимо всего прочего, что от нас ожидают, нам действительно нужно тащить его с собой и потакать этой вымышленной чепухе?
Капрал Джош Рэй Персон О, нет. Теперь мы должны заботиться не только о всех Чармах, которые ты съел, но теперь Брэд еще и разозлил Бога.
Cpl. Josh Ray Person Это действительно интересно, Брэд. Знаешь, иракцы как-то не особо хороши в бою, но и полностью сдаваться тоже не хотят.
Sgt. Brad 'Iceman' Colbert Брось этот чёртов молочный коктейль и выкопай, чёртов, яму.
Cpl. Josh Ray Person Почему, чтобы стать похожим на любимца учителя?
Sgt. Brad 'Iceman' Colbert Да, именно так. Тебе стоит быть больше похожим на Тромбли.
Cpl. Josh Ray Person Больше похожим на Тромбли? БОЛЬШЕ ПОДОБНЫМ НА ТРОМБЛИ?
Cpt. Craig 'Encino Man' Schwetje Док?
Navy Hm2 Robert Timothy 'Doc' Bryan У меня всё в порядке, сэр.
Cpt. Craig 'Encino Man' Schwetje Док, я знаю, что ребята на тебя равняются. Хочу услышать, что ты думаешь.
Navy Hm2 Robert Timothy 'Doc' Bryan Вы просите меня быть откровенным, сэр?
Cpt. Craig 'Encino Man' Schwetje Да.
Navy Hm2 Robert Timothy 'Doc' Bryan Вы некомпетентны, сэр.
Cpt. Craig 'Encino Man' Schwetje ...Я стараюсь изо всех сил.
Cpl. Josh Ray Person Знаешь, это не делает тебя геем, если ты считаешь Руди привлекательным. Мы все считаем его привлекательным.
Sgt. Brad 'Iceman' Colbert Знаешь, Пок, парни в черных пижамах тоже неплохо себя проявили во Вьетнаме. Надо уважать пижамы.
Cpl. Jeffrey 'Dirty Earl' Carisalez Как я мог поверить судье, когда он сказал мне, что морская пехота — лучший выбор, чем тюрьма. Мне следовало просто промолчать и отсидеть свой срок.
Sgt. Brad 'Iceman' Colbert [бегает по полю с раскинутыми руками, как самолет]
Cpl. Josh Ray Person Ты что, накачал его какими-то наркотиками от Rolling Stone или что-то вроде этого?
Evan 'Scribe' Wright Не знаю.
Cpl. Josh Ray Person Что за х#ня, ты с ним сделал?
Evan 'Scribe' Wright Просто спросил, кем бы он был, если бы не был морпехом.
Cpl. Josh Ray Person О боже, он хочет быть балериной? Это моя с#ка мечта!
Cpl. Josh Ray Person Привет, Уолт, можешь потише? Я плохо слышу артиллерию.
Sgt. Larry Shawn 'Pappy' Patrick Чёрт! Я бы съел милю её дерьма, только чтобы увидеть, откуда это взялось...
Сержант Антонио Эспера Мне тяжело на сердце видеть, как белая раса опускается так низко, как это сделала мать Джеймса. По крайней мере, если бы она была мексиканкой, ей было бы стыдно за себя.
Sgt. Maj. John Sixta Морпехи, по всему миру, отдали бы свои яйца, чтобы быть на вашем месте!
Cpl. Josh Ray Person Чёрт возьми, Баптиста! Как бы ему это понравилось, если бы я пошёл в бразильские морпехи и говорил только по-английски?
Cpl. Josh Ray Person Мир — это дерьмо полное! Война — это мать#%@ ответ.
Sgt. Brad 'Iceman' Colbert Фу! Идеальная возможность свалиться в говно. Чёрт с ним - я иду на это!
Сержант Брэд 'Ледяной' Колберт [к Персону] Осторожнее с Rip Fuel.
Капрал Джош Рэй Персон Чёрт, чувак! Я не сплю уже тридцать часов! Погнал рекорд, который поставил в школе, когда был в команде дебатов.
Эван 'Копировщик' Райт Подожди минуту, ты действительно был в команде дебатов?
Сержант Брэд 'Ледяной' Колберт Какой канал для 119-х?
Капрал Джош Рэй Персон [к Райту] [к Колберту] 64 и 7.
Капрал Джош Рэй Персон Да, я был действительно очень чёртовски хорош, но все остальные ребята в команде думали, что я постоянно на кайфе.
Sgt. Maj. John Sixta Ты должен встать в 0-часов, чтобы привести себя в порядок.
Navy Hm2 Robert Timothy 'Doc' Bryan Первый контакт иракцев с Америкой; мы их на#рем.
Cpl. Josh Ray Person Эй, приятель! У нас 10 утра! Не думаешь, что тебе стоит сменить пижаму?
Cpt. Dave 'Captain America' McGraw Срвите ту чёртову собаку!
Sgt. Eric Kocher Дарнолд, дай ему кусок своей вяленой мяса.
Sgt. Brad 'Iceman' Colbert Будьте на чеку, gentlemen.
Lt. Nathaniel Fick Пиши, как видишь. Я здесь, чтобы не мешать.
Cpt. Bryan Patterson [смеётся] Вопросительно. Ты нашёл какие-нибудь неопределённые разрушенные иракские танки?
Cpl. Josh Ray Person Хреновая магистратура — хорошая магистратура.
Cpl. Evan 'Q-Tip' Stafford Командир Браво Три. Мне его стрелять?
Navy Hm2 Robert Timothy 'Doc' Bryan Не трать пулю.
Cpl. Josh Ray Person Чёрт, Брэд, что еще ты скрываешь в Хамви - толстую тётку?
Cpl. Gabe Garza Семпер Гумби - всегда гибкий!
Sgt. Maj. John Sixta Ты что, насмехаешься над стандартом чистоты, Стаффорд?
Сержант Брэд 'Ледяной' Колберт Папа вернулся!
Гвардейский сержант Майк 'Ганни' Уин Мы должны убедиться, что глупость в этой компании не обрушивается слишком сильно на наших ребят.
Cpl. Walt Hasser Камень на прокат?
Cpl. James Chaffin Чёрт, если они не дадут нам какого-нибудь наркоманящего, миролюбивого писаку.
Cpt. Dave 'Captain America' McGraw С богом. С чёртовым богом, к чёрту!
Sgt. Eric Kocher Чёртов Капитан Америка...
Cpt. Bryan Patterson Важно помнить, что их никогда не возьмут в живых...
Gunnery Sgt. Rich Barrett Ура, сэр.
Капитан Брайан Паттерсон Они хотят, чтобы мы помогли разминировать поле.
Сержант-майор Рич Барретт Ночью? Это против приказов дивизии.
Сержант Брэд 'Ледяной' Колберт Рэй? Могу я насладиться последним моментом плодами цивилизации?
Cpt. Bryan Patterson Принял. А теперь запиши это... Я не собираюсь это выполнять.
[Роняет трубку]
Cpt. Bryan Patterson Они хотят нашей помощи, чтобы расчистить минное поле.
Сержант Родольфо 'Руди' Реес 'Добрый день, сэр. Прекрасный день, чтобы начать войну.
Navy Hm2 Robert Timothy 'Doc' Bryan Солдат хренов! Это вражеский лагерь.
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Александр Скарсгард
Александр Скарсгард
Alexander Skarsgard
Ли Тергесен
Ли Тергесен
Lee Tergesen
Джеймс Рэнсон
Джеймс Рэнсон
James Ransone
Старк Сэндс
Stark Sands
Брайан Уэйд
Bryan Wade
Йохан Лотан
Jonah Lotan
Джон Уэртас
Джон Уэртас
Jon Huertas
Овайн Йомэн
Овайн Йомэн
Owain Yeoman
Майкл Келли
Майкл Келли
Michael Kelly
Уилсон Бетел
Уилсон Бетел
Wilson Bethel
Марк Менчака
Марк Менчака
Marc Menchaca
Павел Жайда
Павел Жайда
Pawel Szajda
Эрик Ладин
Эрик Ладин
Eric Ladin
