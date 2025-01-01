Cpt. Craig 'Encino Man' Schwetje Док?

Navy Hm2 Robert Timothy 'Doc' Bryan У меня всё в порядке, сэр.

Cpt. Craig 'Encino Man' Schwetje Док, я знаю, что ребята на тебя равняются. Хочу услышать, что ты думаешь.

Navy Hm2 Robert Timothy 'Doc' Bryan Вы просите меня быть откровенным, сэр?

Cpt. Craig 'Encino Man' Schwetje Да.

Navy Hm2 Robert Timothy 'Doc' Bryan Вы некомпетентны, сэр.