Lt. Nathaniel FickЯ получаю только то, что мне передает Крестный, а единственная информация, которую он получает, - от Би-би-си. Если повезет, Саддам сдастся, впустит инспекторов, и мы сможем вернуться домой. Важно, что мы выполняем свою работу, находясь здесь. Вам всем должно быть стыдно.
Cpl. Josh Ray PersonСэр, это не то, о чем я спрашивал. Я... мы хотели узнать, знаете ли вы что-то о том, что Джей-Ло убили.
Lt. Nathaniel Fick[пауза] Рэй, командир батальона не предоставил никаких сведений о состоянии Джей-Ло.
Cpl. Josh Ray PersonКогда моя группа выступала в разогреве у Limp Bizkit в Канзас-Сити, мы, чёрт возьми, отстойно сыграли. Но они тоже, в общем-то, не очень. Единственное отличие в том, что они стали знаменитыми, а я стал морпехом.
Сержант Брэд 'Ледяной' КолбертСлушай, капрал: мы должны быть разведывательным подразделением с истинным боевым духом. Мы здесь, на 40 километров в тылу врага, а этот человек божий здесь, он просто......... Неудачник. На самом деле, он офицер-неудачник. Это еще один уровень бюрократии и ненужной логистики, еще один @#$%#, которому нам нужно поставлять готовые пайки и влажные салфетки. И, что хуже всего, что хуже всего, этот @#$%# даже оружия не несет. Когда дело доходит до дела, даже Rolling Stone берет в руки оружие, но этот @#$%! шут Божий не может прикрыть сектор, он никогда не будет тащить патроны или мины. Это @#$%! война, и мы здесь как воины, так что, помимо всего прочего, что от нас ожидают, нам действительно нужно тащить его с собой и потакать этой вымышленной чепухе?
Капрал Джош Рэй ПерсонО, нет. Теперь мы должны заботиться не только о всех Чармах, которые ты съел, но теперь Брэд еще и разозлил Бога.
Cpl. Josh Ray PersonЭто действительно интересно, Брэд. Знаешь, иракцы как-то не особо хороши в бою, но и полностью сдаваться тоже не хотят.